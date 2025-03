El precandidato Soliz convoca a una reunión de opositores en La Paz y así construir una “unidad”

En ese sentido, mencionó que conversó con el candidato Manfred Reyes Villa y que envió a una persona para hablar con Samuel Doria Medina y que, por su parte, el precandidato Chi Hyun Chung también sostiene reuniones en La Paz. El objetivo es hacer frente al MAS.

eju.tv / Video: DTV

El precandidato a la presidencia, Jaime Soliz, afirmó este jueves que convocará a una reunión a todos los políticos opositores, en referencia a Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa, Jorge Tuto Quiroga, al excapitán de la Policía Boliviana, Edman Lara, Vicente Cuéllar, entre otros, con el fin de construir una verdadera unidad y así hacerle frente al Movimiento Al Socialismo (MAS). Aunque no mencionó qué día se puede realizar el encuentro.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Se hablará con todos (los políticos) para reunirnos de manera inmediata. Vamos a ver si podemos hacer una reunión la siguiente semana en la ciudad de La Paz, los vamos a convocar nuevamente en la ciudad para que nos reunamos todos y construir una unidad y el que no venga, la población sabrá si está dispuesta o no a salvar el país y allá el que no venga, tendrá su responsabilidad histórica frente a que si gana el MAS o si fue parte a que Bolivia siga sumida en la profunda crisis económica que vive el país”, enfatizó el también exfiscal de Santa Cruz.

En ese sentido, mencionó que conversó con el candidato Manfred Reyes Villa y que envió a una persona para hablar con Samuel Doria Medina y que, por su parte, el precandidato Chi Hyun Chung también sostiene reuniones en La Paz. Por ejemplo, tuvo un encuentro con el representante de Jallalla. También se buscó al excapitán Lara y a otros políticos de oposición.

También destacó la unión del empresario Doria Medina con el rector de la Universidad Autónoma René Gabriel Moreno (Uagrm) de Santa Cruz, tomando en cuenta que la oposición necesita generar propuestas y cerrar acuerdos.

“El hecho de que me uní con Chi fue un avance y se dieron cuenta que se acumuló cierta votación, pero eso no es suficiente, precisamos unirnos con Samuel, precisamos unirnos con Manfred, con los emergentes y que todos se continúen aglutinando y no se dispersen”, enfatizó Soliz.