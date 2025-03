El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, dijo este jueves que el precio de la carne de res no bajó aún en los mercados, por lo que se mantiene el veto a la exportación de la proteína.

Anunció que en los próximos días se reunirá con los productores para evaluar en qué medida puede seguir bajando el producto y que se garantice su abastecimiento en el mercado interno.

“Seguimos siendo claros, tiene que bajar el precio (de la carne de res) en el mercado para las familias, para las amas de casa, las familias. Sigue caro, ha bajado Bs 1 o Bs 2, que no es lo que esperamos; por lo tanto, mientras no se garantice el alimento las exportaciones no serán habitadas”, indicó en conferencia de prensa.

Carne

Asimismo, explicó que el Gobierno está cumpliendo con la ley que dice que, para exportar un producto, primero se debe garantizar el consumo interno y el alimento para el pueblo boliviano. “Eso vamos a hablar con los productores y si amerita abrir las exportaciones, se lo hará oportunamente, primero garantizando el bolsillo y el estómago del pueblo”, remarcó.

Respecto a la distribución de diésel que demandan los productores para la cosecha, Flores aseguró que el Gobierno aseguró la disposición de más de 27 millones de litros de diésel para la cosecha del 100% de lo sembrado en la campaña verano 2024-2025.

“Damos esa seguridad al pueblo de que el alimento está garantizado para las mesas y también la producción. El Gobierno ya ha garantizado el diésel”, dijo.

Los productores señalan a los comercializadores y al contrabando como responsables del incremento.

El 5 de febrero, y debido al incremento “injustificado” del precio de la carne de res, el Gobierno determinó la suspensión temporal de las exportaciones de este producto con el objetivo de generar una mayor oferta en el mercado interno para que los costos se normalicen.

Luego de 35 días del freno del Gobierno a la exportación de carne, las pérdidas para el sector exportador suman $us 17,5 millones, informó el martes el gerente de la Cámara Nacional de Exportadores (Caneb), Marcelo Olguín.