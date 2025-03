El transporte pesado no descarta ir al paro debido a la escasez de diésel

El dirigente Juan Yucra dijo que, si el Gobierno no da una solución inmediate, se sumarán al transporte urbano de Santa Cruz e irán a un paro. Dijo que sus afiliados hacen filas por días para comprar carburantes.

Por Erika Ibáñez

Fuente: La Razón

El transporte pesado de Santa Cruz no descarta ir a un paro de actividades en protesta por la falta de diésel en el país, que no solo los afecta para los viajes nacionales e internacionales, sino principalmente para transportar la cosecha.

El dirigente Juan Yujra dijo que, si el Gobierno no da una solución inmediata a este problema, se sumarán al transporte urbano de Santa Cruz, que advirtió con parar por 48 horas si no hay solución a la escasez de combustibles.

Lamentó que este problema ocurra justo en plena cosecha de la soya y aseguró que las pérdidas no solo serán económicas; sino que también se pone en peligro la seguridad alimentaria.

“Si esto sigue así, nosotros no descartamos sumarnos al transporte urbano porque esto hay que pararlo a nivel nacional para que el Gobierno responda; esto no es de un sector, es de todos los bolivianos porque no hay combustible”, se quejó el dirigente.

Diésel

Asimismo, dijo que su sector está “peregrinando” por varias estaciones de servicio y e incluso deben dormir durante días para conseguir un poco de combustible. Lamentó que el Gobierno no dé una solución a este problema que ocurre con frecuencia.

“Esta semana comenzó ya la cosecha de la soya y eso no espera, para nosotros no hay domingo, no hay descanso durante 45 días. Le decimos al Gobierno que está en peligro la cosecha, que no haga faltar el diésel, no podemos decir mañana vamos a cosechar porque no hay diésel, eso no espera, tiene que ser hoy”, complementó.

Debido a la escasez combustible, el panorama en las estaciones de servicio del país es similar: largas filas de vehículos que aguardan por horas para cargar combustible.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos atribuyó el problema a un desfase logístico producto de bloqueos de hace semanas en Yapacaní y Yacuiba y garantizó que incrementaría los volúmenes para atender la demanda; sin embargo, el panorama está empeorando y la población protesta.

