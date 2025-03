El vaivén de la estrategia arancelaria de Trump genera confusión en el mercado

Los anuncios precipitados del presidente de EE.UU. han inyectado el caos en la economía y los mercados financieros, sembrando dudas sobre la estrategia comercial de la Casa Blanca.

El impredecible giro de los aranceles de Trump desorienta a empresas y mercados. Fuente: bloomberglinea Por Jennifer A. Dlouhy – Shawn Donnan

La frenética política arancelaria del presidente Donald Trump ha estado marcada por reveses e implementaciones defectuosas, desconcertando a los socios comerciales y a las empresas estadounidenses al tiempo que plantea interrogantes sobre los objetivos de su estrategia.

Durante sus seis semanas en el cargo, Trump impuso aranceles radicales a Canadá y México, para luego retirarlos con exenciones y prórrogas. La nueva imposición de aranceles a las importaciones chinas generó confusión. Una ambiciosa propuesta de cobrar aranceles a paquetes de bajo costo que antes estaban exentos tuvo que ser revertida apresuradamente cuando quedó claro que el gobierno carecía de la capacidad para cobrarlos.

Trump ha dicho que los aranceles pueden ayudar a lograr sus objetivos más ambiciosos, desde rehacer la economía estadounidense hasta recaudar billones de ingresos. Pero varios anuncios precipitados han inyectado el caos en la economía y los mercados financieros, sembrando dudas sobre la estrategia comercial de la Casa Blanca.

“Hay muchas señales contradictorias por parte de la administración respecto a qué aranceles se aplicarán a qué bienes y en qué fechas”, dijo John Veroneau, exCEO del Representante de Comercio de EE.UU. que ahora es socio de Covington & Burling LLP. “La incertidumbre es un reto para las empresas estadounidenses que intentan tomar decisiones”.

Muchos de los primeros movimientos arancelarios de Trump se produjeron incluso antes de que su equipo de comercio al completo estuviera en marcha. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, no juró su cargo hasta finales del mes pasado. El Representante de Comercio de EE.UU., Jamieson Greer, tomó posesión de su cargo a finales de la semana pasada.

La ausencia de lugartenientes clave en el tema ha dejado la agenda comercial en gran medida moldeada por Peter Navarro, un asesor comercial de la Casa Blanca y leal a su primer mandato que es una de las voces proteccionistas más fuertes de Trump.

Y, en una repetición de las guerras comerciales del primer mandato de Trump, cuando algunas amargas peleas internas salieron a la luz, algunos funcionarios ya han empezado a quejarse del despliegue arancelario. Algunos funcionarios de la Casa Blanca han criticado la precipitada aplicación de aranceles que ha obligado a realizar ajustes a posteriori, según una persona familiarizada con las discusiones.

Los partidarios de Trump afirman que su rápida implantación de aranceles refleja la urgencia del presidente por abordar las desigualdades comerciales, atraer más inversiones y frenar el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos. La rápida acción -y cierta ambigüedad en torno a ella- puede ayudar a atraer a líderes extranjeros a la mesa de negociaciones y obtener concesiones, como las que Trump consiguió de Colombia en su primera semana en el cargo.

El presidente Donald Trump eximió de sus aranceles del 25% a los productos mexicanos y canadienses incluidos en el acuerdo comercial norteamericano conocido como USMCA.(Alex Wong)

El cambio de parámetros también puede reflejar la evolución de las conversaciones comerciales, dijo el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett.

“Durante una negociación, a veces los términos cambiarán porque estamos progresando”, dijo Hassett a Fox Business el viernes. “Así que no lo veo como una especie de confusión arancelaria incierta; creo que lo que estamos viendo es una negociación muy ordenada”.

Aun así, el ritmo ha alimentado la confusión, ya que se suma a los pivotes regulatorios y a la incertidumbre sobre el futuro de los recortes fiscales. La renta variable estadounidense ha sufrido una paliza y la confianza de los consumidores se ha erosionado, señales de advertencia económica que plantean riesgos políticos para el presidente.

Los pronunciamientos comerciales de Trump han evolucionado a veces en tiempo real, con fechas y objetivos que cambian ocasionalmente en improvisadas conferencias de prensa, publicaciones en las redes sociales y apariciones televisivas de funcionarios del Gabinete.

El último ejemplo se produjo cuando los aranceles del 25% impuestos por Trump a Canadá y México entraron en vigor a principios de esta semana, lo que provocó una caída de los mercados y una frenética ofensiva para mitigar el impacto de los gravámenes. La refriega culminó el jueves con una prórroga de un mes para los bienes comercializados en el marco del acuerdo comercial norteamericano. Horas después de que Trump impusiera la pausa, las compañías petroleras y otros fabricantes trabajaban para comprender los contornos completos del alivio.

El S&P 500 cedió un 1,8% y el Nasdaq 100 se hundió un 2,8% el jueves, con el indicador tecnológico al borde de una corrección técnica. La renta variable no logró repuntar ni siquiera tras la decisión de Trump de aplazar los gravámenes sobre los productos mexicanos y canadienses incluidos en el pacto comercial.

El presidente incluso avivó la incertidumbre durante su discurso del martes en horario de máxima audiencia, en el que trató de defender sus aranceles ante el público. Trump dijo que había impuesto un arancel del 25% sobre el aluminio, el cobre, la madera y el acero extranjeros, un posible lapsus linguae dado que no puso en marcha una investigación formal sobre el cobre hasta hace una semana.

En una entrevista con la presentadora de Fox Business, Maria Bartiromo, emitida el viernes por la mañana, se preguntó a Trump si las empresas recibirían más claridad sobre su estrategia comercial. Respondió diciendo que los aranceles a México y Canadá podrían aumentar con el tiempo a pesar del aplazamiento a corto plazo.

“Los aranceles podrían subir con el tiempo, y puede que suban”, dijo Trump. “No sé si es predecible”.

Los expertos en comercio culpan a las prisas de Trump por imponer aranceles, con acciones dirigidas por el propio presidente y sus asesores cercanos en lugar de por reguladores versados en la ley. Muchos de los aranceles también se han promulgado utilizando la autoridad bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, en lugar de seguir las investigaciones habituales y un amplio escrutinio público.

Control de Trump

“Todo esto es chapucero y desordenado porque se supone que los aranceles no se imponen utilizando la IEEPA ni lo hace directamente la Casa Blanca”, dijo Jennifer Hillman, exasesora general de la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU. y jueza de la Organización Mundial del Comercio.

Normalmente, los gravámenes se imponen con mayor antelación y se vinculan a productos concretos, con anuncios detallados que incluyen códigos arancelarios específicos “para que todo el mundo sepa a qué atenerse”, dijo Hillman, ahora en el Consejo de Relaciones Exteriores.

Considere la confusión que se apoderó de los abogados comerciales desde Pekín a Washington a primera hora del martes, horas después de que Trump duplicara los gravámenes de China al 20%. Una orden del lunes por la noche que establecía el cambio no especificaba una nueva fecha de inicio, lo que hizo temer que en realidad fuera retroactivo a principios de febrero.

No fue hasta más tarde, el martes, cuando se publicó en línea un aviso reglamentario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., en el que se explicitaba que los gravámenes más elevados habían entrado en vigor de hecho a las 12:01 de la mañana, y no un mes antes.

En ocasiones, los líderes extranjeros han informado de problemas para resolver los detalles con sus homólogos estadounidenses. Por ejemplo, los funcionarios chinos han tenido dificultades para identificar a un interlocutor fiable en la Casa Blanca, dijo una persona familiarizada con el asunto que pidió no ser nombrada porque las conversaciones eran privadas.

Giro en U en Norteamérica

Trump se ha descrito a sí mismo como un maestro negociador. Pero la marcha atrás en sus aranceles a Canadá y México, la mayor subida de aranceles de EEUU en un siglo, tenía toda la pinta de que la política comercial se estaba perfilando sobre la marcha.

El miércoles por la mañana, funcionarios de la administración Trump estaban discutiendo un plan para poner fin potencialmente a los aranceles de un día para las importaciones que cumplan con las normas de origen en el marco del actual acuerdo comercial de tres naciones conocido como USMCA.

El impulso a favor de un acuerdo se había vigorizado apenas unas horas después de que los aranceles entraran en vigor el martes, mientras el índice S&P 500 aniquilaba las ganancias posteriores a las elecciones y los republicanos se quejaban del revés político.

Navarro desestimó la reacción del mercado. “Hemos tenido dos días de volatilidad en los mercados y a todo el mundo se le ponen los pelos de punta”, dijo Navarro a CNN el miércoles. Pero las conversaciones sobre un posible recorte automovilístico ya estaban en marcha, después de que Ford Motor Co (F), General Motors Co (GM) y Stellantis NV (STLA), pidieran alivio y tiempo extra para trasladar más inversión y producción a EE.UU.

“Lo que dijeron fue ‘mire somos fabricantes nacionales de automóviles estadounidenses y si nos pone un arancel del 25% y no se lo pone a los alemanes y no se lo pone a los coreanos y no se lo pone a los japoneses está ayudando a todos menos a nosotros’”, dijo Lutnick a Fox News el miércoles.

Lutnick sugirió que se estaba trabajando en una exención mayor que se aplicaría a todos los bienes comercializados bajo el USMCA. “El presidente va a presentar un plan esta tarde”, dijo Lutnick por separado a Bloomberg Television.

El jueves, Lutnick adelantó los recortes en la CNBC y Trump firmó más tarde una exención de un mes para todos los bienes mexicanos y canadienses cubiertos por el acuerdo.

Pero las empresas interesadas seguían teniendo problemas para comprender qué importaciones recibirían el alivio; un funcionario de la Casa Blanca que informó a los periodistas con antelación bajo condición de anonimato remitió repetidamente las preguntas sobre los detalles de la medida al Representante Comercial de EE.UU.

Problemas con el paquete

Un mes antes, la administración se vio obligada a suspender los planes para poner fin a una antigua exención arancelaria para los paquetes que contengan mercancías por valor de menos de US$800, después de que los funcionarios se dieran cuenta de que el Servicio Postal de EE.UU. y otros transportistas no disponían de sistemas para recaudar las tasas.

La medida fue vista como un golpe para los minoristas chinos como Temu y Shein que han explotado la llamada exención de minimis para expandir agresivamente sus ventas en EE.UU.. Pero se impuso de forma tan abrupta que causó tumultos a transportistas como el Servicio Postal, que congeló temporalmente los envíos de paquetes desde China y Hong Kong antes de revertir la paralización horas más tarde.

En tres órdenes ejecutivas presidenciales separadas emitidas después de las proclamaciones arancelarias iniciales, la Casa Blanca suspendió el plan. Trump encargó entonces a Lutnick que desarrollara una forma de recaudar los gravámenes. No está claro cuánto tiempo llevará.