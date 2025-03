Elecciones generales aún están en riesgo para su realización

Para el activista e investigador Manuel Morales Álvarez debe llamar la atención la incertidumbre respecto a la complementación de las elecciones judiciales, por ahora, sin fecha para el inicio de la preselección en el Parlamento ni estimaciones sobre el tiempo restante para poder completar autoridades en altas cortes. Recuerda que varios acuerdos suscritos en pasados “Encuentros por la Democracia” no llegaron a concretarse, lo cual aumenta los motivos para dudar que los comicios generales estén plenamente garantizados.

El activista e investigador, Manuel Morales Álvarez, a tiempo de cuestionar que hasta la fecha no haya certezas sobre los preparativos para llevar adelante la complementación de las elecciones judiciales, aseguró que existen varios factores, entre ellos el Padrón Electoral y el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que hacen temer que aún no esté garantizada la realización de las elecciones generales en la presente gestión.

Para el activista y miembros del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), uno de los aspectos que debe llamar la atención de la ciudadanía es la incertidumbre respecto a la complementación de las elecciones judiciales, por ahora, sin fecha para el inicio de la preselección en el Parlamento ni estimaciones sobre el tiempo restante hasta poder contar con autoridades electas en los tribunales de justicia.

“Hasta ahora no se ha fijado una fecha ni se ha tomado una decisión sobre cuándo se va a realizar la segunda parte de las elecciones judiciales. Esto nos lleva a pensar que si este año son las elecciones generales y al siguiente las subnacionales, los autoprorrogados se estarían quedando hasta el 2027, una vergüenza para la democracia y para la justicia del país”, señaló.

Según el especialista, es lamentable que este punto no haya sido abordado por el reciente “Encuentro por la Democracia” convocado por el Órgano Electoral, al que se suman otros temas pendientes de gran importancia para garantizar los comicios presidenciales en la presente gestión.

Morales compartió otra observación respecto a que el presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y el presidente del Senado Andrónico Rodríguez, no hayan firmado el acuerdo suscrito por los participantes de este encuentro, a esto se suma el hecho de que varios compromisos asumidos en pasados “Encuentros por la Democracia” no llegaron a concretarse, lo que da más motivos para dudar que los comicios generales estén plenamente garantizados.

“Esta última cumbre fue convocada sin haberse cumplido los dos acuerdos anteriores, para intentar ganar un apoyo, pero si al final no firma Arce ni parte del Legislativo, puede haber sido todo un fracaso”, sostuvo.

En el tema específico del Padrón Electoral y el sistema de conteo rápido, Morales aseguró que los vocales del Tribunal Electoral, en cinco oportunidades, determinaron que esta base de datos no sea auditada ni se entregue sus contenidos a los partidos políticos u otras instancias que puedan constatar su fiabilidad.

“No se quiere entregar el padrón completo, de manera libre y abierta, porque saben que es la prueba del delito (…). Si no hubieran irregularidades dentro del padrón, se lo podría entregar porque finalmente se trata de una lista con datos de personas, no hay más”, dijo.

Sobre el sistema de conteo rápido, Morales recordó que en 2016 y 2019 se trabajó con esta modalidad de difusión de resultados, sin que el Órgano Electoral haya demandado un financiamiento extra para su funcionamiento.

A esto se suma la exigencia para que desde la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), se aprueben créditos cuyos recursos sean destinados a la implementación de este sistema de conteo y el voto en el exterior, además de haberse re direccionado los recursos destinados a partidos políticos para que sean usados para la aplicación del TREP.

“¿Qué manejo sucio hay dentro del Tribunal Supremo Electoral que les hace decir tantas contradicciones y que los ha llevado a los vocales a salirse del ámbito de sus competencias e incursionar en el ámbito de la maniobra política?”, cuestionó Morales.

El diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Alejandro Reyes, en pasados días exigió que la Cámara de Diputados priorice la próxima semana el debate y aprobación de las leyes enviadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para “blindar” la realización de las elecciones generales.

“Se debe tratar el paquete de leyes que vienen el Tribunal Supremo Electoral para blindar y garantizar la elección general. Necesitamos que Omar Yujra, presidente de la Cámara de Diputados priorice su tratamiento”, manifestó.

La semana pasada la presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Olivia Guachalla, informó que los proyectos de ley acordados en el encuentro multipartidario serán debatidos en la presente semana. La legisladora espera el respaldo de la oposición para aprobar los cuatro proyectos remitidos por el TSE.

