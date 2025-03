En 2023, Botrading S.A. nos robó a todos los bolivianos cuando compró combustible con sobreprecio

https://shorturl.at/4B5k3 Esto ya es un escándalo. Nos mienten a cada paso. Ayer dicen que no tienen dólares y que NO van a poder cubrir lo que Bolivia necesita de diesel y gasolina para que la economía funcione, PERO MÁGICAMENTE, si los empresarios contratan a la esta empresa, Botrading S.A., ya vinculada con corrupción () por comprar combustible con sobreprecio en el exterior, entonces Sí va a haber diesel.

Una empresa armada por ellos en 2019 en Paraguay que hace de intermediara en todas las compras, que antes no existía (cuando la cosa funcionaba), y que ahora mágicamente aparece en medio de todo y que si se la contrata, ya no va a faltar más diésel ni gasolina. Es importante resaltar que ya pillaron a esa famosa empresa robándonos a todos los bolivianos el 2023 cuando compró el combustible más caro de lo que costaba en el mercado internacional y encima se cobró su comisión.

Lo que esta gente no quiere es dejar de robarnos antes de irse y nos extorsionan diciendo que si no usamos su empresa, que vamos a seguir haciendo colas de 12 horas para poder conseguir diesel y gasolina para poder trabajar.

Nos van a dejar sin cosecha, sin transporte para ir a trabajar, sin gasolina para llevar a los chicos al colegio, sin camiones para que lleven los productos a los mercados. Estos tipos ya quieren terminar de robarse todo lo que puedan porque saben que se van. Y no les importa nada. Como dijo una fuente del MAS, no se han querido ir porque decidieron «priorizar el negocio». “Robar hasta el último día, si total no vamos a volver nunca más.”

En la peor crísis de hidrocarburos de la historia de Bolivia, si de verdad quisieran evitar un desastre mayor con desabastecimiento de comida, inflación descontrolada y cierre de empresas y mercados, esto es tan sencillo como que el estado debe apartarse de todo. Son corruptos, son ineficientes, son MALEANTES. Todo lo hacen mal, o en realidad lo que hacen muy bien es robarnos a todos, pero ya no hay que nos roben, ya nos secaron.

1. Abran la libre importación de combustibles, pero libre de verdad. No condicionando a que se haga a través de las empresas que ustedes controlan.

2. Pongan a disposición los tanques de almacenaje de YPFB. La industria privada no estaba preparada para este desastre y no tiene donde almacenar lo que hay que traer. Ustedes lo saben y por eso se llenan la boca diciendo que cualquiera puede importar, pero no cuentan la verdad. Pongan las plantas de almacenamiento, que son de TODOS LOS BOLIVIANOS a disposición de los que puedan hacer sus propias importaciones y así poder destrancar este desastre que ustedes crearon.

3. Deben PERMITIR que las estaciones de servicio puedan distribuir este combustible y que llegue a la gente. Ustedes no pueden hacerlo, dejen que los empresarios lo hagan.

4. Y para que la gente no sufra por su incompetencia, CORTEN LOS IMPUESTOS A ESTA IMPORTACIÓN. El combustible debe considerarse un BIEN DE CAPITAL. Indispensable para el funcionamiento de un país. Córtenle los impuestos, que se importe libremente y se pueda vender por lo menos durante 2 años, hasta que el empresariado pueda construir sus propias plantas de almacenamiento, y se cree una red de importación y distribución privada, que lo saque al estado del medio, que lo único que hizo fue corromper todo, volverlo todo ineficiente, y solo sirvió para que la «familia real» tenga su retiro de oro asegurado cuando termine yéndose para nunca MAS volver.

Zvonko Matkovic