En el aniversario de las mujeres interculturales, Choquehuanca asevera que la lucha es por la unidad y no la división de los bolivianos

En el marco de la celebración del 15º aniversario de la Confederación Sindical de Mujeres de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSMCIB), el Vicepresidente del Estado Plurinacional, Jilata David Choquehuanca, destacó que la verdadera lucha del pueblo boliviano es por la unidad y no la división entre hermanos, que es fruto de la mentira, la calumnia y la división.

Fuente: Prensa VPEP

“La lucha no es de los que viven en la ciudad en contra de los que viven en el campo; la lucha no es entre los empresarios y los campesinos; la lucha no es entre los bolivianos. La lucha, hermanos, es por la unidad, por la integración; nuestra lucha es contra la división”, afirmó Choquehuanca durante su intervención, evento donde también participó el Presidente Luis Arce Catacora.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El Jilata, además, subrayó que el enemigo común es la desinformación que circula, especialmente en redes sociales, generando división, odio y desconfianza entre los ciudadanos.

“Hay mucha calumnia, mucha mentira que circula en las redes sociales y si nosotros nos dejamos guiar por las redes sociales, estamos perdidos. Es importante escuchar a nuestros líderes, a nuestros dirigentes, a nuestras autoridades. La lucha no es entre nosotros, hermanos”, dijo Choquehuanca.

También el Vicepresidente enfatizó que el actual gobierno trabaja intensamente en la industrialización como medio clave para garantizar un desarrollo económico justo y sostenible, por lo que remarcó que el «Proceso de Cambio busca acabar con más de 500 años de saqueo colonial».

«Gobernar es prever y sembrar para futuras generaciones», remarcó la autoridad, explicando que las acciones actuales del gobierno, especialmente en el ámbito energético e industrial, buscan corregir errores del pasado y preparar un mejor futuro para las nuevas generaciones.

Finalmente, Choquehuanca criticó fuertemente los discursos políticos basados en calumnias, odio y confrontación, exhortando a la unidad nacional para defender la soberanía y dignidad de Bolivia frente a intereses externos y actitudes individualistas internas. «Solo así vamos a evitar el saqueo, la división, el enfrentamiento, el robo y la corrupción. Y Bolivia va a ser respetada», concluyó.