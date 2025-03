En Wilstermann piden paciencia, porque será un año muy duro y difícil

Fuente: lostiempos.com

“Primero tenemos que ser conscientes en la situación en la que estamos. Se arrastran las situaciones en el armado del plantel, que primero lo habíamos hecho de una manera y después, bueno cuando llegó la sanción, hubo jugadores que tuvieron que salir”, aseguró el estratega Theiler, en referencia a que la FIFA determinó sancionar al Rojo con la prohibición de inscripción de futbolistas en dos periodos consecutivos por el caso de Gustavinho.

En cuanto al plantel, el técnico es consciente de que el plantel debe mejorar, pero dejó en claro que la hinchada debe tener paciencia.

“Va a ser un año difícil, un año largo, donde en algún momento los resultados pueden llegar y a lo mejor en otro momento no, como cualquier equipo, pero lo que sí es momento de tener paciencia, de poner mucho enfoque en el trabajo, para que el equipo pueda mostrar un mejor rendimiento, más allá del resultado”, dijo.

Así como Theiler aseguró que se trabaja en potenciar y hacer crecer a los jugadores jóvenes, uno de los referentes del plantel, Alejandro Chumacero, volvió a indicar que se debe trabajar mucho en hacer crecer a los juveniles.

“Hay que trabajar muchísimo. La formación es difícil en Bolivia, es un tema que lo seguimos hace bastantes años y más en Wilstermann, que viene de una problemática desde hace mucho tiempo”, aseguró Chumacero, a tiempo de lanzar la pregunta al aire, de qué jugador formado en el Rojo vendió o sacó en los últimos años.

“En Wilstermann son pocos los jugadores juveniles y a los chicos que subieron ahora les faltan muchos conceptos. Nosotros aprovechamos de ayudarles, por eso el mensaje para la gente es que tengan paciencia”, complementó.

Chumacero aseguró que el año que vivirán estos jugadores jóvenes será muy complicado y, por lo tanto, no se les puede exigir, porque aún no tienen las armas.

“Se tiene que ir paso a paso, minuto a minuto, como se dice. Tienen que ver en qué situación se va a encontrar el equipo y este año va a ser muy duro, va a ser difícil. Yo les digo, el que no quiere entenderlo así, bueno, es su problema”, indicó.

Descarta amistoso para esta semana

El director técnico de Wilstermann, Luciano Theiler, descartó la posibilidad de jugar algún partido amistoso esta semana, debido a la seguidilla de encuentros que se tuvo en el Torneo Amistoso de Verano.

“Esta semana hemos decidido no hacer amistosos por una cuestión de que en los últimos ocho días nos había tocado jugar tres partidos de manera muy seguida. Entonces, bueno, estamos enfocados en otros objetivos en la semana, no tanto en la competencia, sino en la en la preparación del equipo, de recuperar a la gente que por ahí no venía bien por el trajín de los partidos y seguramente la próxima semana ya vamos a ver poder jugar algún partido”, sostuvo.

Ayer el plantel trabajó pese a la intensa lluvia que se registró en Cochabamba en horas de la mañana.