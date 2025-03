Encuestas solo demuestran la división en izquierda y derecha

Opositores destacan que los precandidatos, representantes del Bloque de Unidad, cuenten con un importante respaldo a pocos meses para la realización de los comicios generales. Oficialistas observan intencionalidad política en encuestas, mientras reconocen el importante respaldo obtenido por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, pese a no haber oficializado una candidatura.

Fuente: El Diario

Luego de la difusión de una encuesta de intención de voto liderada por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, seguido de los precandidatos del Bloque de Unidad, Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina, el exdirigente campesino Rufo Calle aseguró que estos estudios de opinión solo evidencian la división que existe en la derecha y la izquierda.

La noche del jueves, la cadena televisiva Red Uno difundió los resultados de la primera encuesta nacional de intención de voto, realizada por la empresa Captura Consulting, posicionando en primer lugar de preferencia al actual presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez Ledezma, con un 18% de respaldo, pese a no haber oficializado una candidatura.

Le siguen, el precandidato Samuel Doria Medina con el 17% y el expresidente Jorge Quiroga Ramírez con 16%, ambos miembros del denominado “Bloque de Unidad Opositora” que impulsa una candidatura única para participar de los comicios generales 2025.

En esta lista también aparece el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa con un 13%, Chi Hyun Chung con 11% y el presidente Luis Arce Catacora con 1%.

Legisladores de oposición, como el paceño Alberto Astorga, destacaron estos resultados, afirmando que quedó demostrado el respaldo con el que cuentan los precandidatos representantes del Bloque de Unidad a pocos meses para la realización de las elecciones presidenciales.

“Se ha visto un triunfo abrumador por parte del Bloque de Unidad, los dos líderes que son parte de este acuerdo están a la cabeza y si se suman los porcentajes, de esta y otras encuestas, suman más del 30%, es un hecho que el bloque va llegar fortalecido y puede ganar la próxima elección”, dijo.

Sobre el porcentaje de intención de voto, obtenido por el titular del Senado, además del escaso margen que lo separa del segundo y tercer lugar de esta encuesta, Astorga indicó que se trata de un triple empate que deja las cosas claras respecto a la inclinación de la población al momento de emitir su voto el próximo 17 de agosto.

“Hay un triple empate entre los tres primeros, sin embargo, Rodríguez se estancara con ese 18% y puede ir bajando a medida que se lo relacione con Evo Morales, porque se trata de su hijo político”, afirmó el legislador opositor, asegurando que Rodríguez carece de la capacidad para enfrentarse en un debate a cualquiera de los representantes del bloque opositor.

Desde el ala “evista” en el Movimiento al Socialismo (MAS), el diputado Freddy López aseveró que todas las encuestas tienen una intencionalidad política y esta no es la excepción, sin embargo, destacó el porcentaje de respaldo obtenido por el presidente del Senado, quien sin oficializar una candidatura ni hacer campaña, cuenta con gran apoyo de la ciudadanía, hecho que incomoda y molesta a representantes de la vieja política.

En criterio del exdirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Rufo Calle, es prematuro hacer conjeturas sobre quienes salieron victoriosos o perdieron en la reciente encuesta, más si se toma en cuenta que es la primera de su clase y existe un porcentaje importante de personas que aún no han definido su apoyo hacia un candidato u opción política.

Asimismo, observó que el único dato claro y evidente recolectado por estudios de opinión, es la persistente división, tanto en el oficialismo como en las fuerzas opositoras.

“Lo que se observa es que la oposición continúa dividida y en el lado de la izquierda también existe división. Ante esa situación hay que hacer una reflexión”, sostuvo.

Además, lamentando que en la actualidad exista una gran cantidad de jóvenes con estudios profesionales que intenta acceder a fuentes de trabajo y no puede hacerlo por temas políticos, Calle dijo que es urgente una renovación como la que representa Andrónico Rodríguez; sin embargo, la joven autoridad debe demostrar que no responde a Evo Morales y no es parte de un plan sindical dictatorial para someter al pueblo boliviano.

Según los datos de la encuesta de Captura Consulting, difundidos por la Red Uno, en los departamentos del eje central del país, Rodríguez obtuvo un mayor respaldo en La Paz con 24%, seguido de Samuel Doria Medina con 22%.

Manfred Reyes Villa lidera en Cochabamba con el 35%, seguido de Andrónico Rodríguez con el 23%, mientras que el precandidato Jorge Quiroga se impone en Santa Cruz con un 23%.

