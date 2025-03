Escándalo en el Congreso de EEUU: un republicano llamó «señor» a la legisladora trans Sarah McBride y se levantó la sesión

Tensión en el Congreso de EE. UU. por polémica transgénero. Durante una sesión de la Cámara Baja, el republicano Keith Self llamó «señor» dos veces a la representante y primera congresista abiertamente transgénero, Sarah McBride, lo que provocó un abrupto levantamiento de la sesión.

El representante Keith Self, de Texas, insistió en referirse a la congresista transgénero Sarah McBride como “señor”. Fue durante una audiencia de la Cámara que fue levantando temperatura en los cruces, hasta que se levantó la sesión. El video con el tenso momento.

El congresista republicano de Texas, Keith Self, levantó abruptamente una audiencia en el Congreso después de ser cuestionado por referirse a la representante demócrata de Delaware y primera legisladora abiertamente trans, Sarah McBride, como un hombre.

Este martes, el Subcomité de Europa del panel de Asuntos Exteriores de la Cámara estaba en medio de una audiencia sobre el control de armas y la ayuda estadounidense a Europa cuando el representante Self, como presidente de la comisión, presentó a su colega llamándola «Señor McBride».

Representative William Keating, a Cape Cod Democrat, clashed with a Republican lawmaker who twice misgendered Sarah McBride, the first transgender woman to serve in Congress. https://t.co/FiLM1smdWn pic.twitter.com/MPHhLEroL8

