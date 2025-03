La empresa deberá cesar sus actividades en el país caribeño antes del 27 de mayo, tras la decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)

Estados Unidos revocó la licencia de la petrolera francesa Maurel & Prom para operar en Venezuela (REUTERS/Isaac Urrutia)

La compañía francesa de petróleo Maurel & Prom informó este lunes que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos revocó su licencia para operar en Venezuela, una autorización que había sido emitida pese a las sanciones de Washington contra el régimen de Nicolás Maduro

La noticia se produce en el contexto de una serie de revocaciones similares a otras empresas transnacionales de petróleo y gas que operan en la nación suramericana, tras un anuncio realizado por la dictadura venezolana este domingo.

Aunque Venezuela no identificó las compañías afectadas, analistas y expertos habían anticipado que Repsol de España y Maurel & Prom serían las más perjudicadas después de que el gobierno estadounidense ordenara a la gigante petrolera Chevron retirar sus operaciones en Venezuela a principios de febrero de este año.

Según un comunicado emitido por Maurel & Prom, la firma recibió una notificación del Departamento del Tesoro que informaba sobre la revocación de la licencia otorgada en mayo de 2024 para sus actividades en Venezuela.

Repsol de España y Maurel & Prom serían las más perjudicadas después de que el gobierno estadounidense ordenara a la gigante petrolera Chevron retirar sus operaciones en Venezuela (REUTERS/Borja Suárez)

La empresa aclaró que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Tesoro, le ha concedido una “licencia de cierre” especial, la cual le permite llevar a cabo las transacciones necesarias para poner fin a sus operaciones en el país suramericano antes del 27 de mayo de 2025.

En su declaración, Maurel & Prom detalló que está evaluando las implicaciones de esta decisión en estrecha consulta con sus asesores legales. La firma también subrayó que continúa manteniendo un contacto activo con las autoridades estadounidenses y sigue de cerca la evolución de la situación.

La empresa precisó que comprende que esta medida forma parte de una iniciativa más amplia de la OFAC que afecta tanto a compañías estadounidenses como internacionales que operan en Venezuela bajo autorizaciones similares, mientras se espera un posible acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela.

El diario The Wall Street Journal dijo el sábado que Washington ordenó a Global Oil Terminals del magnate Harry Sargeant III abandonar Venezuela.

La revocación de licencias a empresas internacionales se enmarca en la estrategia del gobierno estadounidense bajo la administración del presidente Donald Trump, quien implementó políticas económicas para presionar al dictadora Nicolás Maduro y su régimen.

A finales de febrero, Trump revocó la licencia de Chevron, la cual permitía a la empresa seguir operando en Venezuela a pesar de las sanciones. En la misma línea, la administración republicana ha tomado medidas adicionales para presionar a la dictadura, incluida la imposición de aranceles del 25% a las importaciones de países que continúan comprando petróleo y gas venezolanos.

Esta serie de revocaciones y sanciones forma parte de los esfuerzos por aislar económicamente al régimen chavista y presionar para un cambio de gobierno.

El presidente Donald Trump defendió este domingo que los aranceles impuestos hace una semana a los países que compren petróleo o gas a Venezuela “ya han tenido un fuerte efecto”, después de que su Gobierno haya revocado este fin de semana los permisos y exenciones concedidas a varias empresas petroleras, incluida la española Repsol, para exportar crudo desde el país latinoamericano.

Donald Trump defendió este domingo que los aranceles impuestos hace una semana a los países que compren petróleo o gas a Venezuela “ya han tenido un fuerte efecto” (REUTERS/Evelyn Hockstein)

“Hemos puesto aranceles secundarios, como sabes, en Venezuela, y han tenido un impacto muy fuerte en Venezuela. Saben que todos los barcos salieron y se fueron. Muchos de ellos se fueron. Tiraron las mangueras al océano y se fueron. No querían estar allí ni un minuto porque no querían que esos aranceles se pusieran de moda, o no querían que los viera allí”, aseguró en declaraciones a la prensa.

El inquilino de la Casa Blanca defendió desde el ‘AirForce One’ la eficacia de los aranceles “porque si desobedeces nuestras órdenes, no puedes hacer negocios en Estados Unidos, y esa es la gallina de los huevos de oro”.

Al ser preguntado por posibles aranceles a las compañías chinas que compran petróleo ruso, el magnate republicano no se ha pronunciado y se ha limitado a celebrar que “en el caso de Venezuela, China echó el ancla y se fue”.

“Estaban allí. Tenían dos barcos allí y se fueron. Se fueron vacíos. No quisieron arriesgarse. No, no estamos jugando”, aseguró.

Con las mayores reservas de petróleo probadas del mundo, Venezuela producía 3 millones de barriles diarios (bd) cuando Hugo Chávez llegó al poder hace 25 años, pero vio caer su producción tras años de mala gestión y corrupción.

Con las mayores reservas de petróleo probadas del mundo, Venezuela producía 3 millones de barriles diarios (bd) cuando Hugo Chávez llegó al poder hace 25 años, pero vio caer su producción tras años de mala gestión y corrupción (REUTERS/Marco Bello)

El país vio caer su PIB un 80% en ocho años consecutivos de recesión, entre 2014 y 2021, en medio de la fuerte caída de los precios del petróleo y de su producción.

Actualmente produce cerca de un millón de barriles diarios y en la operación Chevron ayudaba con 220.000, Repsol con unos 60.000 y Maurel & Prom con entre 20.000 y 25.000 bd.

La salida de las empresas preocupa a los expertos. “Chevron es uno de los proveedores importantes de divisas” en el sector bancario, dijo esta semana César Aristimuño, director de la consultora Aristimuño Herrera & Asociados.