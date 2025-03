Eva Copa dice que no están en condiciones de aplicar un aumento salarial y pide al Gobierno ser realista

La alcaldesa indicó que ante la reducción de los recursos económicos derivó en la aplicación de medidas austeras.

Fuente: ANF

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, pidió al presidente Luis Arce ser realista con el incremento salarial que propuso la Central Obrera Boliviana (COB), porque la Alcaldía no están en las condiciones de cumplir con esa solicitud.

“El Gobierno tiene que hacer una evaluación muy seria respecto al incremento del salario básico y el mínimo nacional, no estamos en las condiciones de hacer este tipo de aumentos por la baja que hemos tenido en ingresos propios. Nosotros no recaudamos lo que recaudábamos antes, la gente no está pagando sus impuestos, nuestro presupuesto ya no es el mismo que se tenía”, afirmó la autoridad edil.

La semana pasada, la COB oficializó su demanda de incremento salarial para esta gestión de un 15% para el salario mínimo nacional y un 20% al haber básico. Entregó el pliego petitorio al Gobierno para que lo evalúe.

Copa indicó que se redujeron los recursos entregados por el Estado y la recaudación por impuestos lo que obligó en la aplicación de medidas austeras como el recorte de personal, del parque automotor y la priorización en la ejecución de proyectos importantes.

“Nosotros no vamos a poder aguantar, somos el municipio más austero, hemos tenido que bajar personal, reducir algunos programas y hemos tenido que reducir el parque automotor. Estamos haciendo grandes esfuerzos para poder cumplir con los vecinos”, manifestó.

La autoridad edil no es la única que se refirió al incremento salarial, diferentes sectores de la cadena productiva rechazaron esa solicitud ya que ocasionará el cierre de las empresas y aumentará la tasa de desempleo.

