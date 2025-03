Evismo se parte: Andrónico tiene tema y seguidores; ‘leales’ a Evo se alertan

A Evo Morales le van soltando la mano. A Andrónico Rodríguez le van colgando guirnaldas, simbólicamente hablando, aupando una posible candidatura que represente la juventud, una nueva apuesta. Así están las cosas dentro del “evismo”, línea que encolumnada detrás del exlíder cocalero ahora atraviesa una crisis emergente en torno al paralelismo de dos nombres al frente del Instrumento Político.

Superado el debate con relación a la división en el Movimiento Al Socialismo (MAS), cosa que ya no tiene novedad alguna, la discusión que asoma ahora es la fractura que experimenta el “evismo”, el ala “radical” que se ha declarado leal a Morales.

Y este escenario se da justamente en plena época electoral, cuando se definen los nombres, los rostros y las alianzas con miras a los comicios generales de agosto.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Evo, alejado ya del MAS como consecuencia de una estrategia para poder candidatear a la Presidencia y acercado al Frente Para la Victoria (FPV) de forma temporal, resta seguidores y suma peleas, en medio de un clima en el que suenan las palabras traición, reflexión, enemigo, por un lado, y renovación y esperanza, por el otro.

En las pasadas horas, Mario Cronenbold, el exalcalde de Warnes que se ha declarado siempre seguidor acérrimo de Evo, se volcó a la trinchera contraria luego de que el excocalero lo llamara “traidor”, porque fomenta el nombre de Andrónico para que sea candidato presidencial.

“Yo solo dije que es la oportunidad de los jóvenes ¿De qué traición me habla? Yo no traicioné a nadie», se defendió Cronenbold, mostrándose sorprendido de la actitud que adoptó el expresidente del masismo y agregando que si bien antes no impulsó la postulación de Rodríguez, lo hará desde ahora.

“No puse ni un boliviano para patrocinar su campaña. Rechacé invitaciones de Beni, El Alto y Tarija, pero a partir de ahora lo voy a hacer. Hasta este momento no había hecho nada para promocionar mediáticamente la imagen de Andrónico, solo decía que era la mejor opción, pero ahora lo voy a hacer, y cuando pongo una valla, llamo a que todo el mundo lo sepa”, aseguró, molesto.

El diputado “evista” Ányelo Céspedes salió en defensa de Morales y llamó “payaso” a Cronenbold.

«Existen traidores. Hoy vemos que las ratas están comenzando a inaugurar casas de campaña con un objetivo, dividirnos. Aquí existe un payaso, que es Mario Cronenbold”. Para él, el “arcismo” está detrás del nacimiento del “androniquismo”.

“Sabemos que toda esta maniobra es de los ‘arcistas’, que están fomentando casas de campaña. La historia lo va a juzgar a Andrónico si es parte de este proceso. Cuando el barco se hunde, las primeras que saltan son las ratas”.

Como bien refirió Céspedes, en efecto, ya Andrónico tiene casa de campaña. La Regional Urbana del masismo de Santa Cruz se encargó de abrirla. Se prevé el surgimiento de unas 25

Rodríguez tiene, incluso, canción, una compuesta por el grupo Wiphalas. Un fragmento de ella dice: “Andrónico se levanta a liderar, juntos estamos listos para ganar. Andrónico presidente 2025, el candidato del pueblo y la unidad”.

REFLEXIÓN

Gerardo García, mano derecha de Evo y exvicepresidente del MAS, llamó a que no existan divisiones en el “evismo”. “No es momento de dividirnos, de pelearnos”, expresó, a tiempo de referir que el Gobierno y el “arcismo” estarían detrás de estos “juegos”.

Desde el Pacto de Unidad afín al exmandatario quieren que Rodríguez se decida y diga qué hará.

“Está jugando al gato y al ratón lamentablemente, pero es su posición personal, tampoco vamos a imponer u obligar».