Evo cuestiona que el Gobierno no tiene política internacional por tema mar con Chile

Morales recordó que el fallo de La Haya reconoce que Bolivia nació con una salida al mar, también que ningún tratado bilateral ha resuelto el tema del mar y que deben seguir las negociaciones para resolver y negociando una salida al mar.

El ex presidente Evo Morales, cuestionó que el gobierno de Luis Arce no tiene una política internacional y que no prioriza la resolución de la Corte Internacional de La Haya respecto a buscar con Chile una salida al mar. Morales cree que se debió dar continuidad a la agenda de trece puntos que se conversó en el gobierno de Michel Bachelet el año 2015.

“Este gobierno no respeta la agenda que hicimos con la ex presidente Bachelet, para nosotros sigue siendo una agenda porque no hay otra agenda con Chile, más bien están privando el acceso a Chile de bolivianos, de extranjeros, es la misma política de Donald Trump. En vez de priorizar el tema del mar en base a la resolución de La Haya. Lamentablemente desde el primer momento no tenemos una política internacional desde la cancillería”, cuestionó Morales en su programa dominical.

Sobre la historia Morales dijo que con Chile no hubo ninguna guerra, sino fue una invasión de tropas chilenas al territorio boliviano por lo que se perdió el acceso soberano al mar.

