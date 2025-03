Evo dice que Arce es “Gobierno de derecha” por su pasado en el MNR

Evo explicó que el 2006, Luis Arce llegó al gabinete por recomendación de Carlos Villegas, quien le había dicho que él era del partido socialista PS-1 y tenía experiencia económica, por lo que se lo convocó.

El expresidente, Evo Morales, durante su programa radial pidió disculpas a la población por haber puesto a Luis Arce como ministro de Economía en su gobierno, desconociendo que había llegado al Banco Central de Bolivia (BCB) años antes, apadrinado por Antonio Sánchez de Lozada, hermano de Gonzalo Sánchez de Lozada. Evo dijo que no investigó el pasado de Arce para ponerlo de ministro porque no creía en los comentarios que hacían algunos. Con este análisis, Evo dice que Arce es el verdadero gobierno de derecha.

Evo explicó que el 2006, Luis Arce llegó al gabinete por recomendación de Carlos Villegas, quien le había dicho que Arce era del partido socialista PS-1 y tenía experiencia económica por lo que se lo convocó.

“Está demostrando no solamente por su relación con su papá emenerrista, el hermano de Goni, que lo llevó al Banco Central de Bolivia, sino por los resultados ha vuelto el neoliberalismo (…) Así llega Lucho al gabinete, disculpas a la población, cuando escuche de comentarios yo no tomé mucho en cuenta, pensé que era un chisme para desconfiar (…) pasa al tiempo y después de que retorne me dicen el Lucho entró al Banco Central el 87, recién me informe”, dijo Morales.

El expresidente dijo que cuando Arce era ministro de economía no aceptaba ningún bono solidario e inclusive no había firmado ningún decreto de nacionalización. Recuerda que en una ocasión le había preparado una propuesta para pedir que el G-20 venga a sesionar a Bolivia y pedir recursos.

