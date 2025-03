Evo dice que Arce se opuso a la nacionalización y critica su estrategia de pedir “limosnas” para mejorar la economía

Fuente: Unitel

El expresidente y líder cocalero Juan Evo Morales lanzó una nueva arremetida contra el mandatario Luis Arce Catacora, a quien cuestionó por el manejo de la economía y su criterio en torno a los créditos internacionales que están trabados en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“Lucho se opuso a la nacionalización; sin embargo, como presidente de Bolivia no tuve temor y ejecuté esa estrategia. Tampoco acepté su criterio de mejorar la economía del país con préstamos internacionales o limosnas”, sostuvo Morales este domingo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Asimismo, en su programa radial, el líder cocalero señaló que Arce Catacora organizó un paquete para pedir dinero al bloque del G-20, calificando esta situación como mendicidad.

Según Morales, la estrategia de “pedir plata” y “depender de la deuda externa” nunca fue un tema característico de su gobierno. “Es una vergüenza echar la culpa a la Asamblea, (que) no está aprobando créditos. Como no aprueba créditos, no hay combustible”, cuestionó.

El 27 de octubre de 2003, durante el gobierno de Carlos Mesa, Luis Arce Catacora, como Subgerente de Reservas del Banco Central de Bolivia, firmó una orden para que, tras la fuga de Goni Sánchez de Lozada a EEUU y sin ninguna justificación legal, se envíe desde las bóvedas del… pic.twitter.com/eOUKj5xLLD — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) March 2, 2025

Morales señaló que Arce echa la culpa a todos por la situación económica, menos a su Gobierno, señalando que el jefe de Estado apuntó a sectores como comerciantes, la comunidad internacional, el evismo, al Legislativo, los bloqueos y hasta los ‘cambitas’ por el escenario que atraviesa el país.

“Todos son responsables de la mala situación económica, menos él, menos el Gobierno”, ironizó. “Yo recomendaría que es mejor reconocer errores. Eso a mí me ayuda bastante para ser dirigente y hasta ser presidente, porque somos seres humanos, nos equivocamos”, apuntó.

“Lucho volvió a su origen neoliberal”

Por otro lado, Morales señaló que -el 27 de octubre de 2003- durante el gobierno de Carlos Mesa, Arce Catacora, como subgerente de Reservas del Banco Central de Bolivia, firmó una orden para que, tras la salida de Goni Sánchez de Lozada a EEUU, se envíe desde las bóvedas del ente emisor la suma de $us 50 millones a un banco de EEUU.

“Las pruebas están en el libro: “BCB: 1995-2006”, de Said Villavicencio Jaldín (…) Lucho volvió a su origen neoliberal y derechista. Por eso ejecuta políticas económicas contra el pueblo”, concluyó.