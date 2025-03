Evo Morales cuestiona al gobierno por pretender salir de la crisis con las ‘limosnas’ de la ayuda internacional

Acusa al presidente Luis Arce Catacora y sus colaboradores de haber destruido ‘la patria soberana y productiva’.

Foto: RRSS Evo Morales

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

El expresidente Evo Morales Ayma responsabilizó nuevamente al gobierno de su exministro de Economía, Luis Arce Catacora, por la debacle en la que está sumido el país y cuestionó la intención del Órgano Ejecutivo de salir de la crisis económica mediante los créditos externo y la ayuda internacional, los cuales -dijo- transformarán a Bolivia en un ‘Estado limosnero’ y cuyas acciones en adelante serán condicionadas por esos organismos de cooperación.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“La economía del país se hunde y el pueblo sufre el castigo del gobierno. Subieron los precios de todo. Desde hace tiempo los bolivianos padecemos por falta de alimentos, dólares y combustible. Para salir de este desastre, el gobierno de Arce hace lo mismo que Carlos Mesa: convertir al Estado en limosnero de créditos y de ayuda internacional condicionada. Destruyó la patria soberana y productiva que generaba ingresos económicos honestos”, escribió en su cuenta de la red social X.

Foto: RRSS Evo Morales

Asimismo, cuestionó que, debido a la situación económica actual, los productos de la canasta familiar y otros hayan incrementado su precio, situación que tiende a agravarse debido a la escasez de combustibles que hacen peligrar la seguridad alimentaria debido a la paralización del aparato productivo del país y, sobre todo, la afectación al agro, lo que repercutirá en falta y encarecimiento de los alimentos esenciales para los hogares bolivianos.

“Por falta de combustible, vivimos, ahora, el riesgo de no tener comida y la paralización de la producción nacional”, publicó el exmandatario para después criticar el gasto en publicidad y la cooptación de sectores sociales mediante prebendas, ello a raíz de una publicación periodística que señala que el gobierno de Luis Arce Catacora destina más de 63 millones de bolivianos para la construcción de sedes de organizaciones sociales que lo apoyan.

Foto: RRSS Evo Morales

Asimismo, señala que la actual gestión ya no puede apelar a la excusa de que está cercada por las movilizaciones sociales y asevera que existe un descontento generalizado por la deficiente administración del Estado. “El gobierno sigue gastando millones de bolivianos, de las arcas del Estado, para difundir publicidad mentirosa y dominar, con prebendas, a dirigentes que no defienden al pueblo castigado por la crisis económica. Ya no puede culpar, de su mala gestión, a bloqueos o marchas. Todo el país grita su indignación”, dice.

Pone como ejemplo varios títulos de noticias que reflejan la preocupación de diferentes sectores por la crisis que atraviesa el país. Afirma que ‘basta leer estos titulares de prensa’, para corroborar la situación de desesperación actual:

– “Siguen filas por combustible; transporte dice por falta de dólares y el gobierno que es por sobredemanda”.

– “Falta de diésel amenaza al 70% de la cosecha de arroz”.

– “Escasez de diésel pone en riesgo la seguridad alimentaria en Bolivia”.

– “Transporte pesado: sin combustible, el país se nos muere”.

– “Falta de combustible deja a media máquina a las alcaldías de El Alto y La Paz para atender emergencias”.

– “Transporte público cruceño da plazo hasta el viernes para resolver la problemática del diésel”.

– “Cámara de Transporte dice que solo opera el 40% de camiones por falta de combustible”.

Foto: RRSS Evo Morales

Según datos oficiales, solo el gasto en publicidad gubernamental, del año 2011 al 2019, cuando Evo Morales estaba al frente de la Nación, superó los 3.500 millones de bolivianos, debido a la modificación recurrente de los presupuestos anuales; las transmisiones de los actos del expresidente, durante el 2019, año que renunció a su mandato, ascendieron a 120 millones de bolivianos, según el Presupuesto General del Estado (PGE) de esa gestión.