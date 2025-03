Evo reclama por no haber sido convocado al encuentro del Gobierno y critica la invitación a Chi

El expresidente Evo Morales lanzó críticas al Gobierno central por no haberlo invitado al encuentro partidario y con líderes políticos efectuado en Casa Grande del Pueblo semanas atrás, e incluso haber invitado a candidatos a la presidencia.

En su programa dominical, el líder cocalero sostuvo que no le llegó ninguna invitación, y cuestionó que aspirantes electorales, como el candidato Chi Hyun Chung, hayan sido tomados en cuenta, aún considerando que es extranjero.

“La gente que estaba con sentencia, como Manfred Reyes Villa, habilitados. Todo lo limpian, son derecha. En ese encuentro, convocado por el gobierno la semana pasada, convocan al Chi. No tiene partido, es candidato, pero no lo convocan a Evo. Convocaron a los expresidentes, pero no me llegó ninguna invitación. El Chi, extranjero, candidato a la presidencia, que le sacó la mugre en una entrevista a Manfred. Ese encuentro sólo sirvió para juntar a Manfred y Chi”, dijo Morales a RKC.

Al encuentro organizado por el presidente Luis Arce asistieron autoridades regionales, ministros de Estado, fueron convocados expresidentes e incluso los candidatos a las Elecciones. El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé asistió a la convocatoria; sin embargo, no lo hicieron los expresidentes Jorge Tuto Quiroga y Carlos Mesa.

Asistieron también los candidatos Chi Hyun Chung, Manfred Reyes Villa; Amparo Ballivián y Rodrigo Paz, entre otros. Aquel día, se confirmó también el acuerdo entre Chi y Manfred.