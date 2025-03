Las imágenes muestran al conductor conduciendo a gran velocidad, debido a esto no pudo frenar y terminó impactando, luego se dio a la fuga.







Fuente: Red Uno

Un accidente conmocionó a los vecinos de la zona sur de Cochabamba la noche de ayer. Cámaras de seguridad registraron el momento en que un vehículo a gran velocidad colisionó contra la estructura metálica de una vivienda ubicada sobre la avenida La Patria, que funciona como tienda de barrio.

El incidente ocurrió cuando el automóvil, cuyo conductor conducía a gran velocidad, perdió el control e impactó contra la estructura del inmueble. Tras el choque, el conductor decidió huir sin detenerse, desoyendo el pedido de la propietaria de la vivienda, quien le pidió que se detuviera para asumir responsabilidad por los daños causados.

VIDEO: ¡Exceso de velocidad! Vehículo colisionó contra la estructura de una tienda. Foto: Red Uno

La víctima, visiblemente afectada por la situación, relató su experiencia en una entrevista: «Fui a realizar la denuncia, pero quedé sorprendida. No quisieron venir al lugar del hecho. Me dijeron que no podían hacerlo porque los vecinos se asustan. Lamentablemente no se ve la placa del auto, fue decepcionante», expresó con frustración.

A pesar de la magnitud del accidente, la mujer se mostró aliviada por el hecho de que no había transeúntes ni personas en la tienda en ese momento. “El auto vino a gran velocidad, parece de carrera, no pudo frenar. No se respeta el semáforo que está en el lugar. Estamos cerca de una avenida (…) Gracias a Dios estábamos dentro de casa, fue un accidente con suerte”, comentó, aliviada por la ausencia de víctimas.

Las autoridades, por su parte, aún no han emitido un informe oficial, pero los vecinos del área han expresado su preocupación por la creciente inseguridad vial en esta zona, que ha sido escenario de varios incidentes similares en el pasado.