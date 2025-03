Exportaciones del sector forestal reflejan dinamismo con un cierre de $us 96,4 millones en 2024

Esto significa un mayor dinamismo con respecto a la gestión 2023, cuando los envíos al exterior representaron $us 86,6 millones. En contraste, las importaciones disminuyeron en 27,4%, situándose en $us 43,9 millones.

Las exportaciones de productos de madera cerraron la gestión 2024 con un incremento del 11,3%, alcanzando un total de $us 96,4 millones , de acuerdo con los datos de balanza comercial elaborado por la Cámara Forestal de Bolivia (CFB).

“Claramente, estos factores han incidido directamente en el comercio exterior del sector forestal. La falta de divisas dificultó las importaciones, pero al mismo tiempo impulsó las exportaciones como una alternativa clave para los productores nacionales”, explicó.

El 2024, los principales mercados de destino de las exportaciones fueron China, con $us 28,5 millones (29,6%), seguido de Estados Unidos con $us 20,6 millones (21,4%) y, en tercer lugar, Brasil con $us 6,6 millones (6,9%). También se registraron envíos a Francia, Uruguay, México, República Dominicana, Bélgica, Argentina y Chile, consolidando la presencia del sector en el mercado internacional.

En términos de valor de los productos exportados, un 62,4% correspondió a productos elaborados o acabados como pisos, muebles, tableros, láminas, puertas y ventanas, mientras que el 37,6% fueron productos semielaborados (Bolivia no exporta materia prima de madera; es decir, no exporta troncas).