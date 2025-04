Fabriles dicen que pedido de alza salarial es ‘razonable’ porque el salario se devaluó en 80%

POR ERIKA IBÁÑEZ

El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Fabriles de Santa Cruz, Juan Carlos Torrico, aseguró que el pedido de incremento salarial planteado por la Central Obrera Boliviana (COB) de 15% al salario mínimo nacional y de 20% al haber básico es “razonable” ya que los salarios se devaluaron en 80%.

“Nuestro salario se ha devaluado en un 80% con la inflación que hemos tenido de casi 10%, por eso yo creo que es nomás razonable ese porcentaje que está pidiendo la Central Obrera Boliviana; y ni siquiera va a reponer a lo que nuestro salario se ha devaluado”, dijo Torrico en Gigavisión.

Asimismo, rechazó cualquier posibilidad de una reunión tripartita entre el Gobierno, la COB y los empresarios; como plantearon los privados para hacer escuchar su posición respecto al pedido.

Torrico dijo que los empresarios siempre reclaman, “así estén en la mejor situación”; y argumentan que no tienen recursos para atender un incremento salarial.

Asimismo, recordó que el porcentaje que vaya a definirse entre el Gobierno y la COB será establecido en un decreto supremo que debe ser cumplido sí o sí.

“El 1 de mayo sale un decreto supremo, una normativa y eso obliga prácticamente al empleador a cumplir con lo que se determine del pliego petitorio; y nosotros como trabajadores seguramente también vamos a hacer cumplir ese decreto”, remarcó.

El dirigente aseguró que solo en el sector fabril unos 35.000 trabajadores serán beneficiados con un eventual incremento salarial; y advirtió que en caso de que el pedido no sea atendido, saldrán a las calles y se movilizarán.

“El empleador está pidiendo inclusive una reunión tripartita, nosotros no estamos de acuerdo porque ellos van a ir con sus técnicos y directamente van a querer imponer que no se dé ningún porcentaje para los trabajadores; ellos están acostumbrados a no compartir las utilidades con los trabajadores y eso no lo vamos a permitir”.

El pedido de incremento salarial generó rechazó en los sectores empresariales. Por ejemplo, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) alertó que un eventual incremento salarial pondrá en riesgo la estabilidad de varios sectores; por lo que solicitó una reunión con el presidente Luis Arce para hacer conocer su posición.

En tanto, el presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, rechazó la demanda de incremento salarial; y dijo que en plena época de crisis es “inviable”.

También se pronunció el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho; quien alertó que un eventual incremento salarial en medio del actual contexto económico del país terminará por “asfixiar” a las industrias y empresas privadas.

El Gobierno y la COB están evaluando el pedido en comisiones.