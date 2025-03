Fama, explotación y polémica: el fenómeno de niños ‘agroinfluencers’

Con gran naturalidad, varios pequeños ‘influencers’ comparten su rutina diaria entre cultivos, ganado y tradiciones rurales en Brasil, acumulando millones de seguidores en las redes sociales.

En un reportaje, el portal G1 mostró la vida de varios de estos niños. Uno de los rostros más populares es el de José Marcos Scalabrin, un pequeño de 5 años originario de Nobres, en el estado de Mato Grosso.

José Marcos explica con tal seguridad los secretos del agro que podría confundirse con un agrónomo experimentado. Su carisma y conocimientos le han valido un gran reconocimiento en TikTok. Sus perfiles son monitoreados por sus padres y todo lo que gana va a una cuenta aparte para su futuro.

Este pequeño no es el único que tiene pasión por la vida rural. Sofhya Emanuela de Moura, de 6 años, no imagina su vida lejos del campo. «Si me sacan de los cultivos, dejo de ser Sofhya», asevera.

La pequeña tiene autismo y ha encontrado en el contacto con los animales una forma de desarrollar sus habilidades sociales.

Su madre, Vanessa Moura, explicó que antes de empezar a grabar los videos, la menor apenas pronunciaba tres palabras y actualmente su capacidad de comunicación ha mejorado mucho. Así, lo que comenzó como una terapia alternativa, se convirtió en un fenómeno en redes sociales.

Transmitir conocimiento

Otro caso es el de los hermanos Mizael y Benício Rodrigues, de 6 y 3 años, respectivamente. También en unos videos junto a su padre muestran cómo es la vida en el campo.

Para Robson José de Souza y Gecilaine Rodrigues, los progenitores de los hermanos, las grabaciones son «una forma divertida y natural» de transmitir conocimientos que se pasan de generación en generación.

«Nuestro objetivo es enseñarles a Mizael y Benício de dónde proviene nuestra fuente de ingresos. Que es dinero ganado con esfuerzo, que hay que valorar, porque trabajar en la finca no es fácil«, comenta Gecilaine.

Los padres de los menores no ocultan que han encontrado en esta actividad una oportunidad para generar ingresos y asegurar un mejor futuro para sus hijos.

A pesar de que los niños inspiran a miles usuarios con sus historias sobre el campo también se evidencia la falta de regulación y los posibles riesgos asociados a estas prácticas.

Aunque Brasil cuenta con marcos legales que buscan proteger a los menores en el entorno digital, la regulación del ‘sharenting’, una práctica cada vez más extendida en la que madres y padres comparten en redes sociales una gran cantidad de contenido sobre sus hijos, es un tema que genera preocupación y debate.

En países como España, por ejemplo, el Ministerio de Juventud e Infancia trabaja en la elaboración de una ley para salvar a los menores en el ámbito digital y uno de los aspectos que abordará la normativa es precisamente la regulación del ‘sharenting’.