Fegasacruz dice que medidas regulatorias impuestas por el MAS causaron la crisis y un rezago en la economía

Advirtió que si esas medidas continúan, no se garantiza el abastecimiento de combustible y no se aplica proyectos de incentivo el sector lechero desaparecerá.

La Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) afirmó que las políticas regulatorias contra los empresarios privados y la actividad productiva, que fue impuesta por el Movimiento Al Socialismo (MAS), ocasionaron una crisis y que se estanque la economía.

«¿Y cuál fue el mecanismo que siempre utilizaron? Fue tenernos en la línea y es verdad que el 2006, 2007, 2008 implementaron diferentes tipos de políticas regulatorias y han sido los causantes que (…), después de haber tenido una soberanía en el maíz, un superávit en la producción de maíz; ahora, toda la producción de Bolivia solamente abastece al 30% de los productores nacionales», afirmó el director de Fegasacruz, Mauricio Serrate, en contacto con la ANF.

En una conferencia que se realizó en Argentina, el exvicepresidente Álvaro García Linera se refirió a la situación económica del país y sugirió al Gobierno “agarrar del cuello” a los exportadores para que entreguen sus divisas norteamericanas, como ellos lo hicieron en 2006.

A la vez, señaló que a causa de esas acciones se afectó a la producción de arroz ya que antes había una sobreproducción de ese grano, pero ahora se debe importar para abastecer la demanda interna. Dijo que en otros países se aplican medidas de incentivo, lo contrario que hizo el MAS de ahuyentar la inversión extranjera.

Recordó que en los años 90 el país tenía la misma cantidad de ganado que Paraguay. Actualmente, ese país produce 10 veces más que el ganadero boliviano. Cree que esa es una muestra de las políticas de incentivo que aplicaron las autoridades de ese país.

«Aquí han limitado y han puesto veto a las exportaciones, mientras tanto en el Paraguay existen ministerios que solamente se ocupan de promover las exportaciones, de crear una vocación exportadora para que exista superávit ya que es la única forma de tener soberanía alimentaria. Lamentablemente aquí no pasa eso, aquí estamos al límite, hace bastantes años nos han limitado y nos han puesto cupos a la exportación de carne», indicó.

Serrate afirmó que el exvicepresidente es autor de la crisis económica que atraviesa el país, porque durante el gobierno del MAS se encargaron de crear empresas estatales con el fin de competir con los privados y no generó recursos para el Estado.

«Este señor, este falso matemático, es uno de los principales causantes de la economía que ahora tiene el país y todos estos personajes con nombre y apellido, cuando pase este gobierno, tenemos que reclamarles por las vías que correspondan porque son responsables de esta situación», manifestó.

Consecuencias

Por otra parte, advirtió que si esas medidas continúan, no se garantiza el abastecimiento de combustible y no se aplica proyectos de incentivo el sector lechero desaparecerá. «Si no se hace algo en el tema de la leche, el sector lechero va a desaparecer. No aguanta un año más el sector lechero bajo los precios que tenemos y las condiciones de todos los insumos que compramos, no aguantamos hasta fin de año», aseguró.

Con relación a la producción de carne, dijo que la devaluación de la moneda nacional ocasionará qué se incremente el contrabando en vientre, el cual incide en el repoblamiento de cabezas de ganado y provocará escasez de carne de res.

«El hecho de que estemos en un proceso de inflación y estemos en un proceso de devaluación de la moneda, existen monedas fuertes en todos los países que nos rodean, menos en Bolivia. Está ocasionando que exista un contrabando de vientre y entonces, ¿qué es lo que va a originar esto? Que la producción baje y ya no haya carne de res», explicó.

