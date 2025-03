Gabriela I: Tenemos que estar orgullosos de nuestra cultura que es riquísima y sigue creciendo

La soberana destacó que, durante el recorrido del corso cruceño, vio cumplido su sueño y se conmovió con el cariño de la población.

Santa Cruz.- La soberana de la comparsa Rechazados, Gabriela I expresó que Santa Cruz tiene 200 años tradición y por eso los cruceños tienen que estar orgullosos de su cultura que cada año sigue creciendo, por ello en los carnavales buscan mostrar esa riqueza.

“Nuestra cultura es riquísima, sigue creciendo y tenemos que respetar las culturas anteriores y las tradiciones anteriores. También respetar estas nuevas (culturas) y acompañarlas con nosotros y hacerlos parte de nosotros y así estar orgullosos de nuestra cultura”, dijo la soberana Gabriela Peña en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

Para la reina de Rechazados, su comparsa se esmera en dejar un legado a Santa Cruz al presentar temáticas memorables en los carnavales, transmitir la cultura cruceña a las nuevas generaciones y permanecer en la memoria del departamento por el derroche de alegría y amistad.

“Lo destacable es que vamos a tener un súper carnaval el próximo año. Sí, la verdad que sí. Con esto que se ha dado con un antes y un después de las comparsas, metiéndole mucho más esmero porque se estaba perdiendo aquel esfuerzo necesario”, expresó la modelo y artista plástica.

Peña enfatizó que durante el recorrido del corso cruceño vio cumplido su sueño y se conmovió con el cariño de la población y sobre todo de los niños.

“Todo el mundo dándote ese amor, la alegría, los besos de los niños, sus manitos extendiéndose hacia vos para poder, no sé, algún día poder cumplir el mismo sueño que estoy cumpliendo ahorita. Te llena mucho más, (porque) te das cuenta que el carnaval no es una fiesta de solo cuatro días, sino que son meses de preparación, son tantos años de tradiciones, cultura. (…) Los Rechazados siempre decimos que no hay forma más linda de amar a tu tierra que conociéndola y enseñándola”, recalcó la soberana.

