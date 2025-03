Gerente de constructora es enviado a Palmasola por 180 días por estafa múltiple

El juez Fernando Mejía ordenó su detención preventiva. La justicia contempla a más de 150 afectados por la empresa MAGC, que incluso propuso proyectos a la Alcaldía de Trinidad, en Beni

Fuente: El Deber

Hasta este sábado 8 de febrero, la justicia detectó más de 150 víctimas de estafa múltiple de la empresa constructora MAGC. Luego de ser aprehendido el gerente, Miguel Ángel Guzmán Cabrera, tuvo su audiencia de medidas cautelares en el Juzgado de Instrucción Penal 12, piso 8, en el Palacio de Justicia

Finalmente, en la madrugada del 9 de febrero, el juez Fernando Mejía Gallardo ordenó la detención preventiva en el penal de Palmasola por el lapso de 180 días.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Crédito directo, el anzuelo

«Tu casa propia está a un paso con la Constructora y Consultora Magc. Ofrecemos diseño y construcción a crédito directo, sin bancos ni financieras». Esa era una de las frases publicitarias usadas por asesores comerciales e inmobiliarios para enganchar e interesar en ser parte de estos proyectos de viviendas.

En estos anuncios se proponía cerrar trato con el pago del 35% del valor total como cuota inicial, desde 5.565 dólares, y posteriormente cancelar cuotas mensuales desde Bs 965. «Solo necesita su carnet y el 35% de la cuota inicial», dicen las publicaciones en redes sociales. Sin embargo, algunos dieron montos mayores para empezar, a modo de amortizar la deuda.

Según los denunciantes, empezaron a inquietarse al percatarse que, con el paso de los meses, no había avances significativos en las obras, y tras las denuncias pidieron la devolución de sus aportes.

Uno de los afectados, Eduardo Menacho, explicó que saben de personas que fueron captadas desde La Paz y Cochabamba. Asimismo, en las redes sociales de la Alcaldía de Trinidad, en Beni, publicaciones de noviembre del año pasado informaron que por iniciativa del alcalde Cristhian Cámara se hicieron gestiones para acceder a viviendas a crédito directo, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los trinitarios.

Consultado sobre el tema, Cámara aseguró que no se llegó a concretar el trato. «Dijeron que volvían en época seca, es decir en mayo. Ofrecían crédito directo y facilidades, pero qué bien que no se consolidó, era para viviendas económicas de un dormitorio», explicó.

Asimismo, Cámara aclaró que el gerente de la empresa apareció para ofertar, y que «sonaba bien la propuesta» para personas de escasos recursos.

Jessica Saucedo Durán, una de las víctimas lamentó que existan personas que depositaron sus ahorros de toda una vida, sin saber lo que estaba pasando.

Denunció que hubo funcionarios que los han llamado para amenazarlos, meterles miedo, diciendo que no saben en qué se estaban metiendo. «Dejen de amedrentarnos o los próximos nombres en hacerse virales serán los de ustedes, no les tenemos miedo y si realmente no tienen nada que ver en esto, únanse en esta lucha por la justicia, no nos vamos a detener hasta recuperar el último centavo pagado por cada una de las familias afectadas», dijo.

Saucedo contó que hace algunos meses depositó su confianza en la constructora MAGC y su propuesta de crédito directo, pero empezó a sospechar cuando no había los resultados prometidos.

Las víctimas creen que también estaría implicada la notaría 94, en la que se legalizaron los documentos, y donde incluso llegó a entregarse dinero en efectivo -aunque también por transferencia-, en montos oscilaban entre Bs 10 mil y más de Bs 200 mil. Pidieron investigar a esta Notaría por avalar contratos sin firma de abogado y con sanciones solo para las víctimas, en caso de incumplimiento.

Además, criticaron el rol de la oficina del Viceministerio de Defensa del Consumidor en Santa Cruz, diciendo que deslindó responsabilidades, al argumentar que se trata de un conflicto entre privados, desestimando el caso.

Según las víctimas, el aprehendido, gerente de la empresa, tiene al menos 18 procesos judiciales, entre civiles y penales, que van desde estafa hasta falsedad material, ejecución coactiva de sumas de dinero, y resolución de contratos por incumplimiento.

Fuente: El Deber