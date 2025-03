Gobierno confirma reunión con panificadores este jueves para evitar paro del sector

Desde la administración estatal se informó que están abiertos a discutir las demandas de los panaderos relacionadas a la provisión de insumos.

eju.tv / Video: Bolivia TV

Autoridades del Gobierno se reunirán esta tarde con la dirigencia de los panificadores, para atender sus demandas y evitar que el sector vaya al paro debido a la falta de cumplimiento de la entrega de insumos para elaborar el alimento.

«Estamos para escuchar, obviamente en la reunión que se entable, hemos invitado de manera pública al sector panificador, seguramente a las cuatro de la tarde en instalaciones de Emapa se va a discutir», declaró en conferencia del prensa el ministro de Desarrollo Productivo, Zenón Mamani.

En un ampliado de dirigentes panificadores, el sector expresó su molestia porque arrastran una semana de demora en la entrega de harina e insumos que son subvencionados por el Gobierno para evitar el incremento del pan. Además, reclamaron porque supuestamente el gerente de la empresa pública de alimentos creó una organización paralela de «panificadores independientes».

«Actualmente ya se benefician más de 1.995 panificadores que reciben la subvención, evidentemente hay pacificadores que no han cumplido las condiciones de sanidad, no tienen licencias en algunos casos o las licencias están falsificadas y, obviamente, esos panificadores no se están beneficiando (de la subvención)», detalló la autoridad.