Gobierno da a conocer que desde 2021 se destinaron $us 12.500 millones para la importación de combustible

Prada indicó que por semana requieren $us 60 millones para la importación de combustibles el cual se distribuye en el mercado interno a un precio subvencionado.

Fuente: ANF

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, informó este domingo que desde el 2021 hasta el 2024 se destinaron $us 12.500 millones para la importación de diésel y gasolina. Dijo que fue a causa de que no se cuidó la nacionalización, la caída de producción de gas y petróleo, además del alza del precio internacional.

“Desde el 2021 al 2024, producto de que no se cuidó la nacionalización, cayó drásticamente la producción de petróleo y de gas, producto de que subió el precio de la gasolina y el diésel a nivel internacional, el monto acumulado que hemos destinado al pago de combustible que importamos para consumir ha sido de 12.500 millones de dólares. Ese es el monto donde hemos ido destinando los dólares que con mucho esfuerzo logramos conseguir”, informó la autoridad.

Ante los anuncios de movilizaciones de diversos sectores productivos debido al desabastecimiento de combustible, la autoridad salió a reiterar el conflicto que enfrenta el Gobierno de Luis Arce para la importación de carburantes. Responsabilizó a la Asamblea Legislativa de bloquear los créditos internacionales y afectar al normal flujo de divisas en el país.

De acuerdo a los datos que mostró la Ministra, en 2021 el costo de la importación de combustible llegó a $us 1.970 millones; en 2022, $us 3.683 millones; en 2023, 3.806 millones y, en 2024, alcanzó a $us 3.350 millones, es decir $us 456 millones menos con relación a la gestión anterior.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En ese contexto, Prada indicó que por semana requieren $us 60 millones para la importación de combustibles quel se distribuyen en el mercado interno a un precio subvencionado. Además, culpó a la Asamblea Legislativa de causar un daño económico al país por no aprobar los créditos externos.

“Nosotros, actualmente, este año, necesitamos semanalmente 60 millones de dólares para comprar combustible. Saben en la Asamblea Legislativa el daño que están ocasionando a nuestra economía y a nuestra población por su mezquindad política”, manifestó.

Por otra parte, aseguró que existe un “sabotaje” económico y político contra el Gobierno de Luis Arce por parte de la oposición y sus pretensiones electorales.

“Hay un sabotaje económico y político que en este momento estamos atravesando y que no es nuevo, sino que se ha intensificado en estos meses por la coyuntura electoral”, aseveró.