«Hay preocupación por los dólares y el combustible»: El vocal Vargas dice que renunciará si no se garantizan las elecciones presidenciales

El país enfrenta problemas en la provisión de dólares y combustibles. El Gobierno plantea como solución la aprobación de un crédito internacional de $us 100 millones que está en el Senado.

El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, ha revelado que hay preocupación en este órgano por la falta de dólares y los problemas en el abastecimiento de combustibles.

En ese marco, el vocal anunció que renunciará al cargo si no se garantizan las elecciones presidenciales previstas para el 17 de agosto.

«Hemos alertado ya con bastante tiempo el riesgo de no contar con los dólares para llevar esta elección en el exterior y en este momento también quiero alertar de manera personal algo que me preocupa que tiene que ver con la falta de combustible para las actividades del proceso electoral», dijo.

«No vaya a ser que días antes de la elección no tengamos combustible, no podamos transportar el material electoral. Lo vamos a decir. Y si en algún momento no tenemos las condiciones para poder llevar adelante el proceso electoral, voy a ser uno de los primeros en que se va a ir a su casa porque si no hay condiciones para administrar el proceso electoral uno lastimosamente está demás donde está», añadió.

En ese marco, reveló que «a varios miembros» del TSE les «preocupa la provisión de dólares».

A la fecha, el país enfrenta problemas en la provisión de dólares y combustibles. Expertos dan cuenta que la caída de la producción de los hidrocarburos y el incremento de la importación de líquidos han generado el complejo panorama.

«Tuvimos la reunión multipartidaria, el presidente (Luis Arce) fue muy claro al decir que no habían los dólares suficientes porque se tenía que priorizar el pago de la deuda externa y el pago para la importación del combustible y que estaba sujeto a una ley», señaló.

«Y estamos a cerca de 10 de marzo y no hay la certeza y la seguridad y la certeza que vamos a tener los dólares para el voto en el exterior», añadió.

Crédito

Para garantizar los recursos económicos de organización de las elecciones, en el punto 4 de la declaración del encuentro multipartidario e interinstitucional se “exhorta al Órgano Legislativo a la aprobación” del crédito de préstamo número BV-C3 con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA).

Se trata de un crédito de reposición por $us 100 millones que fue suscrito el 30 de marzo de 2023, y remitido a la Asamblea el 5 de abril de 2023. El proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de Diputados el 1 de marzo de 2024, sin embargo, permanece estancado en la Cámara de Senadores por observaciones que hicieron parlamentarios a fines a Evo Morales y a la oposición.