Hombre denuncia que fue ‘pildoreado’ por una mujer que le robó Bs 33.000 mediante QR; el dinero era prestado

Fuente: Unitel

La fuerza anticrimen reporta que un hombre fue dopado tras el consumo de bebidas alcohólicas y luego le robaron 33 mil bolivianos mediante una transferencia de QR con el uso de su celular.

“La mujer habría robado el dinero cuando se encontraba compartiendo bebidas con la víctima. Esta persona se quedó dormido y aprovechó la mujer para realizar el traspaso de dinero con el uso del celular”, informó el jefe de la División Propiedades de la Felcc, William Calderón.

La víctima habló con UNITEL, y dijo que se percató del robo cuando quiso sacar el dinero de un cajero automático. Ahora el hombre pide la devolución del dinero.

“Por QR se ha pasado de mi cuenta los que me han pildoreado (…) me prestado el dinero para un trabajo y los trabajos he tenido que cancelar por falta de economía”, dijo el hombre tras presentar la denuncia en la Policía.

Luego de una investigación y un cruce de información, la Policía aprehendió a la mujer implicada en el robo y fue conducida a celdas de la Policía. Ante este hecho, la víctima pide la devolución de su dinero, pero con intereses.

“Ahora están de acuerdo con devolverme el dinero, pero no quieren devolverme los intereses ya que he salido perjudicado, solo me ha dejado con 145 bolivianos y eso nomás he retirado del banco”, dijo.