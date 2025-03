Hombre que murió ahogado era albañil y no sabía nadar, pero decidió meterse al agua, lamenta su esposa

Un paseo acabó en tragedia en Cochabamba, luego de que un hombre de 28 años falleciera cerca de una cascada, hasta donde se metió con su familia pese a no saber nadar

Keiner Sejas M./Alejandra Verduguez







Fuente: Unitel

Un hombre murió ahogado este fin de semana, luego de que se metiera a nadar a una cascada ubicada en la zona de Santiváñez, en Cochabamba, hasta donde llegó con su familia por el feriado de Carnaval.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Estaba paradito, yo y mis primas estábamos agarradas de la mano, estábamos viendo y miro un ratito al otro lado y simplemente he visto ya sus manos nomás”, relató acongojada la esposa de la víctima.

David Cunurana de 28 años murió ahogado este fin de semana

El hombre fue identificado como David Cunurana de 28 años, quien era oriundo de Oruro y trabajaba como albañil para mantener a su esposa, su hija y su padre.

De acuerdo al relato de la esposa de David, él no sabía nada, pero pese a ello decidió meterse al agua, por lo que su esposa le recomendó que no ingrese a la parte más profunda, pero él no le hizo caso.

“Él no sabe nadar, no vas a entrar hasta el fondo le he dicho, no vas a entrar, no sabes nadar y él me ha gritado, nunca me sabe gritar y me ha dicho: ‘vos qué sabes, yo soy hombre, yo voy a nadar’, así me dijo”, relató la mujer.

MIRA AQUÍ: Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en medio de los matorrales en la ruta nueva Cochabamba – Santa Cruz

Luego de que su esposa lo perdiera de vista, poco después un comunario se acercó a ellos para decirles que había encontrado su cuerpo.

“Ha venido un jovencito, era altito, él lo ha encontrado, estaba todo pálido (su esposo) le he tocado le dije que despierte, que no me deje sola”, manifestó entre lágrimas.

Asimismo, la mujer cuenta que llegaron desde el departamento de Oruro por Carnaval y aprovecharon para celebrar los dos añitos de su hija, sin pensar que el paseo terminaría en tragedia.

“El cumpleaños de mi hija un sábado, entonces el domingo nosotros queríamos prepararle algo y después hemos dicho después de comer el chicharróncito ¿dónde vamos a ir a pasear?”, contó.

Pero lamentablemente, su esposo no pudo salir con vida, por lo que luego de que su cuerpo fuera rescatado fue llevado hasta dependencias el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

Amigos y familiares llegaron desde Oruro a Cochabamba para poder recoger el cuerpo de David y así trasladarlo hasta el sector de Simón Bolívar en Oruro para velarlo y posteriormente darle el último adiós.