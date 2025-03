Horas clave para el masismo: arcistas se preparan para borrar a Morales de su estatuto y evistas alistan un nuevo rumbo

Los días 29, 30 y 31 de este mes fueron elegidos por ambas dirigencias para organizar sus congresos. El arcismo lo hará en el auditorio del Campo Ferial Chuquiago Marka; mientras que el evismo lo hará en estadio de Villa Tunari.

Por Paulo Alejandro Lizárraga Alvarado

Fuente: Visión 360

Desde el masismo alistan los preparativos rumbo a dos congresos de las alas arcista y evista. La primera de ellas prevé modificar el estatuto orgánico del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido controlado por la dirección nacional encabezada por Grover García, mientras que la segunda de las alas plantea una “refundación del instrumento político”.

El MAS, partido de gobierno desde el 2006 a la actualidad, cumplió esta semana 30 años desde su fundación. El presidente Luis Arce participó de un acto alusivo a la fundación del partido.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Los días 29, 30 y 31 de este mes fueron seleccionados por ambas dirigencias para llevar adelante sus encuentros. El arcismo lo hará en el auditorio del Campo Ferial Chuquiago Marka; mientras que el evismo lo hará en el estadio del municipio de Villa Tunari, en el trópico de Cochabamba.

La dirección nacional invitó al mandatario, al vicepresidente David Choquehuanca, al presidente del Senado Andrónico Rodríguez e incluso al expresidente Evo Morales. Sin embargo, estos últimos dos no se manifestaron sobre sí participarán en el evento. El mandatario, aunque no confirmó su presencia, manifestó todo el apoyo al encuentro a llevar adelante este fin de semana.

Cambio estatutario

El congreso convocado por el arcismo prevé la modificación de artículos relacionados a la antigüedad de la militancia en el partido y a suprimir a Evo Morales como el líder del instrumento político, según informó el diputado arcista Rolando Cuéllar.

“Es para modificar más de 20 artículos, de los que uno de ellos hay que borrar, eliminar, al señor Evo Morales, que figura en el Estatuto como líder nacional del MAS. Ese artículo se va a eliminar, se va a modificar y se va a poner en vez de Evo Morales, se pondrá ‘Las organizaciones sociales son líderes del MAS’”, adelantó Cuéllar el jueves.

La participación de las nuevas generaciones en las decisiones del MAS es también uno de los principales objetivos del encuentro. “Estamos convocando a la militancia de los nueve departamentos, a la cabeza de las organizaciones sociales fundadoras, para tener estatutos y reglamentos amplios e incluyentes que abran la participación de las nuevas generaciones”, anunció García en conferencia de prensa.

Por otro lado, el secretario de Relaciones Exteriores del MAS, Fidel Surco, adelantó que se definirá estructuralmente cómo funcionarán las organizaciones matrices del partido para lograr una mejor coordinación con el mismo.

“Son temas importantes que vamos a tocar, y cuál será la manera y la forma en la que se manejará la dirección nacional, y la estructura sobre cómo se podrá manejar la dirección nacional y la coordinación de las organizaciones fundadoras, el Pacto de Unidad y el nivel de todas las organizaciones sociales que van a formar parte de los anexos necesarios”, dijo Surco, esta semana.

Refundación en el evismo

Por otro lado, el Pacto de Unidad evista anunció la mañana de este viernes la convocatoria al “congreso de refundación” del instrumento político, según informó el ejecutivo de la Confederación Nacional de Petroleros de Bolivia, Carlos Zabaleta.

“Es una inauguración de un congreso de refundación del instrumento político. Actualmente, no nos sentimos identificados con la sigla del MAS, la que nos ha robado este gobierno traidor de Arce, no nos identificamos por la crisis económica, la mala gestión. Por tanto, ahora, es el momento de una refundación, que no sólo es política, sino también económica, con una visión de país”, anunció.

Por su parte, el ejecutivo nacional de los Interculturales evistas de Bolivia, Enrique Mamani, denunció que quienes respaldaban a Luis Arce ahora son “androniquistas”. Lamentó los intentos de “confrontación y división”.

“Son días históricos para nosotros, las organizaciones sociales. Se cumplen 30 años del instrumento político. Queremos denunciar también al incapaz de Luis Arce. Tenemos información de que el gobierno central está financiando a aquellos traidores que en su momento han defendido a Lucho Arce, hoy se están volviendo androniquistas”, dijo Mamani.

Fuente: Visión 360