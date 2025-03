Hugo Ayaviri se prepara para escalar el Manaslu sin oxígeno: un nuevo desafío en su carrera alpinista

El reconocido alpinista boliviano, Hugo Ayaviri, continúa superando límites en su carrera deportiva.

Fuente: ATB

Tras haber alcanzado importantes cumbres, Ayaviri se alista para un nuevo reto de gran magnitud: escalar el Manaslu, una montaña de 8.163 metros sobre el nivel del mar, ubicada en Nepal. La expedición está programada para septiembre de este año, con la meta de llevar la bandera boliviana a la cima, un logro que marcaría un hito en su carrera.

El Manaslu, que se erige en la región de Gorkha, a menos de 100 kilómetros de la capital de Nepal, será la séptima montaña en la que Ayaviri intente conquistarla sin el uso de oxígeno suplementario, una muestra del arduo compromiso y la determinación que ha guiado su carrera.

“Me he propuesto alcanzar las 14 montañas más altas del mundo, todas ubicadas en Asia, en países como Nepal, China y Pakistán. Hasta ahora, he escalado seis de estas cumbres sin oxígeno, un desafío personal que he logrado superar”, afirmó Ayaviri, quien se ha ganado el reconocimiento internacional por su habilidad y valentía en el montañismo extremo.

Con el apoyo del programa Sueño Bicentenario, Ayaviri sigue demostrando que los límites están hechos para romperse, llevando no solo su pasión por el alpinismo, sino también el nombre de Bolivia a las alturas del mundo. Este nuevo reto será, sin duda, otro paso hacia su ambiciosa meta de conquistar las cumbres más altas del planeta.