Investigan muerte de una mujer embarazada que cayó a un barranco

La mujer había discutido con su pareja poco antes del fatídico incidente

La Policía en el departamento de La Paz, investiga la muerte de una mujer de 25 años, que falleció tras caer a un barranco en la zona de Villa Fátima, hecho que habría ocurrido tras discutir con su pareja, publicó Red Uno.

Según la madre de la mujer, la pareja de su hija se habría contactado con ella para indicarle que la joven había caído al río.

“Ha empezado a llover a eso de las 2 o 3 de la tarde y me llamó su esposo y me dice que la Isela se ha caído al río, pero cómo, qué ha pasado le dije, nos hemos disgustado me dijo”, cuenta la madre de la víctima en medio de lágrimas.

La joven estaba embarazada de cuatro meses, y este lunes celebraría su cumpleaños número 26, sin embargo, el desenlace de una discusión con su pareja, habría sido fatal.

“Hasta medio día me voy a ir a vender y nos vamos a cocinar con mis hermanos me dijo, estaba trabajando y no me ha dicho que estaba peleando”, agregó la madre de la mujer fallecida.

Personal de emergencia había recibido el llamado para socorrer a la joven que supuestamente aún estaba con vida, sin embargo, ya no contaba con signos vitales, por lo que se contactaron con la Policía para que asuma conocimiento del hecho y pueda iniciar un proceso de investigación.

