Irán: dimite vicepresidente y arquitecto del acuerdo nuclear

Mohamad Javad Zarif, un político muy popular entre las filas moderadas, ha estado bajo presión de sectores conservadores por tener hijos con doble nacionalidad estadounidense e iraní.

Mohamad Javad Zarif. Imagen: Iranian Presidency/Zuma/picture alliance

Fuente: www.dw.com

El vicepresidente para Asuntos Estratégicos de Irán, Mohamad Javad Zarif, exministro de Exteriores y arquitecto del acuerdo nuclear iraní, presentó este lunes (03.03.2025) su dimisión, la que aún no ha sido aceptada, anunció la agencia oficial Irna. «La carta de renuncia del Sr. Zarif ha sido recibida por el presidente Masud Pezeshkian, que aún no ha respondido», dijo la agencia.

«Durante los últimos seis meses, me he enfrentado a insultos, calumnias y amenazas horribles contra mí y contra mi familia y he pasado por el período más amargo de mis 40 años de servicio», escribió Zarif en la red X (Twitter). «Para evitar nuevas presiones sobre el gobierno, el jefe del Poder Judicial me recomendó que renunciara y acepté de inmediato ya que siempre he querido ser una ayuda y no una carga», agregó.

Zarif, cercano a los reformistas pero sin etiqueta política, fue ministro de Relaciones Exteriores entre 2013 y 2021 en el gobierno de Hasan Rohani, y tiene una gran popularidad entre el sector moderado. Durante esa etapa fue el arquitecto del acuerdo sobre el programa nuclear iraní, firmado en 2015 entre Irán y varias potencias, incluida Estados Unidos, que reducía las sanciones que agobian la economía del país.

Hijos con doble nacionalidad

Zarif, quien dijo que el jefe del Poder Judicial le recomendó regresar a la universidad, ha estado en el punto de mira por la situación de sus hijos, nacidos en Estados Unidos y quienes tienen doble nacionalidad iraní-estadounidense, algo que los conservadores aseguran que le impide ocupar puestos oficiales debido a una ley de 2022.

Zarif ya dimitió en agosto de 2024, pero entonces el presidente Pezeshkian no aceptó su dimisión. En esta ocasión, el mandatario aún no se ha pronunciado acerca de si acepta la salida del político, cuya renuncia se produce un día después de que el Parlamento destituyese con una moción de censura al ministro de Economía, Abdolnaser Hemmati, por los problemas financieros que sufre el país y la devaluación de la moneda nacional.

La destitución de Hemmati y la dimisión de Zarif suponen dos contratiempos para Pezeshkian, quien ganó las elecciones de julio con la promesa de levantar las sanciones que hunden la economía de país y de abrirse a Occidente, algo que la victoria de Trump y la oposición del líder supremo Ali Jamenei dificultan.

DZC (EFE, AFP)







