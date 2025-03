El consultor financiero Jaime Dunn, aseguró este viernes que continúa trabajando para tener recursos y sigla para participar en las próximas elecciones presidenciales del 17 de agosto.

“Tiene que tenerse todos los elementos necesarios para ser realmente un precandidato que primero, obviamente pueda buscar y colaborar en los procesos de unidad, más que todo, y también en lo fundamental es tener todos los elementos para hacer lo que todos los bolivianos quieren, que es un cambio total y absoluto”, dijo Dunn en La Razón Radio.

Aseguró que el Movimiento Al Socialismo (MAS) se encargó de “destruir a los partidos políticos”, por la cantidad de requisitos necesarios para obtener una personería jurídica ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En febrero, escribió en sus redes sociales que había sido invitado por algunos partidos para ser candidato, aunque no detalló cuáles. “Debo decir a manera de primicia que de muchos hay invitaciones, pero ninguna de las ofertas que he visto me convence. Hay otras que están en suspenso. Me han ofrecido en el rango de varias posiciones”.

Actualmente se encuentra en Estados Unidos cumpliendo una agenda con la Universidad de Harvard de ese país.