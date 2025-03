Joven desapareció luego de haber ido a dejar un regalo a su novia por San Valentín

Cochabamba. El hecho se registró en Quillacollo, hasta donde Luis David acudió para visitar a su pareja y dejarle un presente, desde entonces no se sabe nada de su paradero

Fuente: Unitel

Un joven de 21 años se encuentra desaparecido desde el pasado 13 de febrero, luego de que saliera de su casa en Cochabamba rumbo a Quillacollo para entregar un regalo por San Valentín a su enamorada, pero nunca volvió.

Ya son tres semanas desde que Luis David Mendoza Souza fue visto por última vez por sus familiares, quienes ahora se encuentran desesperados.

“Fue a dejarle unas flores a su amiga, una amiguita que él tiene que vive allá en Quillacollo y ella fue la última que lo vio y desde ahí no hemos sabido nada. Ya hemos publicado, por Facebook, por otros lados, hemos dado parte a la Policía”, indicó la madre del joven.

Los allegados han puesto una denuncia por su desaparición ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), instancia que se encuentra movilizada para dar con su paradero.

“Hemos ido a buscar, yo he ido a pegar afiches hasta Sipe Sipe porque me dijeron que lo vieron allá, pero nada, o sea, no nos llama, es lo más raro, ni a su amiguita, a la niña que fue y le dejó las flores”, señaló la mamá.

Según sus familiares, Luis David no tenía celular, por lo que este se comunicaba con su pareja por medio del teléfono de su madre, pero pese a ello, él acostumbraba a llamarlos constantemente para decirles donde estaba.

“Siempre hablaba con ella (con su pareja) porque cuando yo lo traía acá (a Cochabamba), yo le daba mi celular y él chateaba. No tenía dinero, solo para sus pasajes, creo que tenía 10 bolivianos”, aseguró.

El día que el joven de 21 años salió de su vivienda vestía un pantalón jean y una polera blanca, además tiene tatuajes en ambos antebrazos, datos que sus familiares esperan pueda servir para que las personas puedan informar si lo han visto.

Se conoce que la Felcc se encuentra movilizada en busca de dar con el paradero de este joven y ha informado que han convocado a declarar a la enamorada de Luis David y a otros amigos que tal vez puedan colaborar con datos que ayuden con la investigación.