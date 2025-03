Juan Carlos Arce: “Hay que tratar de sumar de a tres ante Uruguay”

El delantero fue figura la última vez que Bolivia jugó de local contra Uruguay. En esa oportunidad, la verde venció por 3-0, por las Eliminatorias al Mundial Catar 2022

Rainer Duran

Bolivia recibirá a Uruguay por las Eliminatorias, este martes (16:00), en el estadio Municipal de Villa Ingenio de la ciudad de El Alto. Será la primera vez que estas selecciones se enfrentarán en dicho escenario deportivo. La última vez que la Verde fue local ante la Celeste fue en las pasadas Eliminatorias al Mundial Catar 2022 y fue con victoria por 3-0. Juan Carlos Arce fue la figura de dicho compromiso.

El ‘Conejo’ participó en los tres goles, pues marco dos e hizo la asistencia para el otro tanto que fue anotado por Marcelo Martins. Fue un martes 16 de noviembre de 2021, en el estadio Hernando Siles de La Paz.

ED Sports dialogó con el verdugo de los charrúas en aquella Eliminatoria, que está pronto a cumplir 40 años (10-04-1985). El deportista nacido en Santa Cruz jugó con la selección, no solo Eliminatorias, también participó en cinco ediciones de la Copa América.

A nivel clubes, jugó en Oriente Petrolero; Portuguesa y Corinthians de Brasil; Al Arabi de Catar, Seongnam IC de Corea del Sur, Sport Recife de Brasil, FC Terek Grozny de Rusia, Bolívar, Always Ready y Blooming

¿Cómo recuerdas esa victoria de Bolivia sobre Uruguay por 3-0, en 2021, cuando marcaste dos goles?

Son lindos recuerdos haber vestido la camiseta de la selección. Fue un momento lindo, creo que en esa oportunidad, así como ahora, también necesitábamos los puntos porque estábamos buscando mantener la chance de clasificar al Mundial. Ese día nos salió un partido totalmente perfecto y en lo personal también, porque marqué dos goles e hice una asistencia. Son recuerdos y nostalgias de haber defendido los colores de la selección.

¿Ese partido contra Uruguay, fue el mejor que jugaste con la selección?

Gracias a Dios en la selección siempre he podido ser un aporte, porque traté de hacer eso. He tenido buenos partidos con la selección, como contra Argentina, Chile o Colombia, creo que puedo decir que en la Verde pude tener grandes momentos y eso me deja muy contento y muy satisfecho.

¿Qué esperas del partido que el martes jugará Bolivia contra Uruguay?

Creo que son las mismas expectativas de esos momentos de cuando enfrentamos a Uruguay en las pasadas Eliminatorias. Desde luego que genera mucha expectativa por cómo vienen jugando los muchachos, porque hay un recambio importante en la selección y desde luego lo que queremos es que nos sigan dando alegrías y más aun si es en Bolivia. Hay que tratar de sumar de a tres ante Uruguay, porque eso abre chances, ganando se nos pueden abrir otra vez las chances de estar entre los clasificados al Mundial o en el peor de los casos ir al repechaje.

¿Qué análisis haces de que de los 26 convocados por Óscar Villegas para esta doble fecha, 14 estén militando en clubes del exterior y es una selección joven?

Desde luego que está dando sus frutos, yo lo dije en su momento, que debería darse oportunidad a los jóvenes y que ya se tenía que trabajar con la tanda de la sub-23, que nos hizo quedar bien en el Preolímpico.

Creo que está dando resultado esa selección, son los que nos están dando alegrías y hay que mantener ese enfoque en ellos, mantenerlos jugando, porque a nivel selección es diferente la competición y esta Eliminatoria va a ser una pauta para que ellos puedan enfocarse mejor en lo que es jugar en la selección. Sabemos que el campeonato en Bolivia aún no ha comenzado, hay muchas trabas a veces y eso nos deja mermados en los futbolístico, porque el futbolista necesita jugar, necesita competir para poder estar bien y llegar bien a la selección.

Se jugó el Torneo Amistoso de Verano…

Sabemos que hubo un campeonato de Verano, pero no es lo que se espera, competir a nivel de puntos es otra cosa y sabemos que eso también nos va a mermar, pero bien lo dijiste hay muchos jugadores afuera, en el extranjero, y eso creo que nos va a permitir terminar bien estas Eliminatorias y que puedan darnos alegrías que es lo que más queremos.

En lo personal, el año pasado terminaste jugando en Blooming y por lo visto este primer semestre del año no firmarás para ningún equipo…

Por el momento estamos tranquilos, estamos dándonos un espacio en la cabeza para dedicarlo a la familia, estar un poco más con ella y de ahí en más veremos si todavía tenemos las ganas de seguir jugando o si tendré que dar la noticia de que no continuo.

¿Qué tiempo te tomarás para esa importante decisión?

Unos meses más y después veremos si seguiremos jugando a nivel profesional o si damos un paso al costado, como se dice.