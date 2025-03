La alcaldía mantiene la alerta roja en la zona de Callapa de La Paz

Las cuadrillas ediles trabajan en el sector para estabilizar el terreno; los vecinos activaron un sistema de alarma ante la posibilidad de un nuevo evento adverso.

La alerta roja por riesgo de deslizamientos persiste en la zona de Callapa, en la ciudad de La Paz, según la determinación que tomó el gobierno municipal de La Paz, ante la persistencia de las lluvias y el riesgo de una probable caída del talud de la parte superior de un cerro en ese lugar; cuadrillas de obreros y la maquinaria pesada continúan con los trabajos de limpieza, tras la caída de una mazamorra que afectó a diez viviendas y enterró al menos tres vehículos la madrugada del pasado sábado.

Ese sector fue afectado por la caída de una gran cantidad de lodo y material de arrastre en la cuenca del río Kachuañajahuira, motivo por el cual la alcaldía paceña dispuso de maquinaria municipal y obreros, para que, en coordinación con los vecinos, se establezca una vigilancia permanente para prevenir riesgos mayores, quienes están en emergencia desde ese día ante la posibilidad de un nuevo evento adverso.

“Esos escombros en esos ríos se tienen que limpiar, estamos afectados muchos vecinos, más bien que un poco, el agua ha bajado, pero aquí debajo de vuelta se ha tapado, ayer ha trabajado el tractor y la tornamesa, pero de vuelta se ha tapado”, alertó uno de los vecinos del sector que participan en las tareas de limpieza y remoción de los escombros que afectaron a esa decena de inmuebles, cuyos moradores tuvieron que ser desalojados.

También se comunicó a otros propietarios de viviendas que deben evacuar sus viviendas de forma preventiva, hasta que se estabilice el sector y se limpie por completo el sector afectado, trabajo que tomará unos días más, según la información del alcalde de La Paz, Iván Arias, quien resaltó que, en coordinación con los vecinos, se estableció un sistema de alarma para que se pueda actuar de forma inmediata si se produjera un nuevo suceso.

“Estas casas han sido desalojadas, no vive nadie, no hemos tenido que hacer grandes evacuaciones, eso sí, a los vecinos que están más abajo les hemos advertido que cuando suene la alarma no pueden aproximarse por la zona, porque lo que baja es sorprendente y arrastra con todo; hemos tomado todas las medidas, está el sistema de alarma, está el sistema de advertencia”, afirmó el burgomaestre paceño.

Sin embargo, la preocupación de los vecinos es evidente, porque continúa el riesgo latente, empero, se efectúa el terraceo en la parte superior del área afectada para evitar desprendimientos de material; asimismo, se ejecutan labores en el río con el objetivo de prevenir un nuevo desborde; se amplía el cauce a través de camellones y el levantamiento de los escombros, que provocaron el colapso del torrente.