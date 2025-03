La canciller de Colombia Laura Sarabia le pidió a la ONU excluir la hoja de coca de la lista de sustancias más dañinas

Desde Suiza, la ministra de Relaciones Exteriores del Gobierno Petro ratificó que Colombia está comprometida con una estrategia rigurosa de erradicación de la mata e interdicción del tráfico ilegal

Laura Sarabia, ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, instó a la comunidad internacional para que se discuta la necesidad de reformar la política global de drogas, haciendo énfasis en la exclusión de la hoja de coca como sustancia dañina.

El anuncio lo dio en su intervención en el 68º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas que se lleva a cabo en Viena (Suiza), donde ratificó el compromiso del Gobierno colombiano con el régimen global drogas, pero cuestionando las fallas en la estrategia actual que, para la canciller, no ha logrado frenar el consumo, la producción y el tráfico de drogas.

“Para nadie es un secreto que el modelo actual no arroja los resultados esperados. La evidencia es contundente: el narcotráfico ha frenado el desarrollo de nuestro país, ha victimizado a millones de campesinos, ha financiado grupos terroristas y ha devastado ecosistemas esenciales como la Amazonía”, señaló la ministra en su intervención.

Además, Laura Sarabia aseguró que la propuesta de excluir la hoja de coca será respaldada por evidencia científica, por lo que reiteró su invitación a la Organización Mundial de la Salud para que analice los usos y la posibilidad de los usos industriales de la hoja de coca.

“La ciencia demostrará que la hoja de coca en sí misma no es perjudicial para la salud. Solo podremos arrebatársela a los narcotraficantes si aprovechamos su potencial en usos industriales, como fertilizantes y bebidas”, sostuvo la funcionaria colombiana.

No busca la legalización de la cocaína, según Sarabia

Del mismo modo, la ministra colombiana enfatizó en que esta situación no solamente es exclusiva de Colombia, al considerar que, en los últimos diez años, el número de consumidores recreativos ha aumentado en más de 50 millones de personas en el mundo.

La ministra Laura Sarabia aseguró que la propuesta de excluir la hoja de coca será respaldada por evidencia científica – crédito Peru Travel

“Excluir la hoja de coca de la lista no implica dejar de erradicar, tenemos unas metas ambiciosas de erradicación, además hemos puesto el foco en la interdicción de grandes cargamentos a los grandes traficantes para donde más les duele en sus finanzas”, declaró.

Igualmente, Sarabia recalcó que desde el 7 de agosto de 2022 hasta el 31 de enero de 2025, en Colombia se han incautado más de 1.9 millones de kilogramos de clorhidrato de cocaína, más de 215 mil kilogramos de base de coca y ha destruido 454 laboratorios clandestinos, resaltando la labor de las Fuerzas Militares y la Policía nacional.

“Colombia ha aportado 416 millones de dólares a la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito en la última década, siendo el segundo mayor contribuyente después de Estados Unidos. Es imperativo que estos recursos se ejecuten con eficiencia, austeridad e impacto real sobre las comunidades afectadas”, recalcó la alta funcionaria ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU.

La canciller colombiana manifestó la necesidad de generar opciones productivas viables y rentables – crédito Coca Nasa

Productos alternativos

A su vez, manifestó la necesidad de generar opciones productivas viables y rentables, como el cultivo de cacao y café, para las regiones más golpeadas por el narcotráfico, destacando las regiones colombianas de El Catatumbo (Norte de Santander) y el Cañón del Micay (Cauca). “No podemos permitir que las comunidades queden atrapadas en la violencia y el abandono. Debemos llevar recursos y proyectos de transformación territorial a quienes más lo necesitan”, afirmó.

Por último, la canciller Laura Sarabia hizo una solicitud para la comunidad internacional a que se construya un nuevo modelo que, para ella, sea basado en la evidencia y el respeto a la vida.

“Reformar el régimen global de drogas no significa normalizar el narcotráfico, sino dotarnos de herramientas más eficaces para combatirlo. No podemos seguir repitiendo los errores del pasado. Para Colombia, reenfocar esta política es una cuestión de vida y paz (…) Algunos nos perciben como un país obstinado y reiterativo. Sin embargo, la realidad es que para nosotros, los colombianos, enfocar el régimen de drogas no significa menos que abrir la posibilidad de vivir en un país en paz”, concluyó.

Este llamado de la canciller colombiana se suma a las declaraciones del presidente Gustavo Petro en la red social X, emitidas el domingo 2 de marzo, quien instó a los líderes mundiales para “acabar con la prohibición del uso de la hoja de coca para fines diferentes a la cocaína en Naciones Unidas”, agregando que “si la hoja de coca se utiliza en abonos, alimentos y otros usos; mejora la política de sustitución de lo ilícito”.

El presidente señaló que la prohibición de la marihuana en Colombia solo aumentaría la violencia en el país, por lo que pidió al Congreso que se impulse un proyecto para su legalización – crédito @petrogustavo/X

Se estudiará la propuesta de Colombia en 2026

De otro lado, la ministra de Relaciones Exteriores reiteró que la propuesta presentada ante Naciones Unidas no contempla la legalización de la cocaína. “La coca no es cocaína y en ningún momento aquí estamos buscando la legalización de la cocaína. Esta propuesta no tumba el Código Penal de nuestro país y no evade ninguna norma legal y constitucional”, declaró.

Se espera que la propuesta sea estudiada en la próxima asamblea de la Comisión de Estupefacientes, que se realizará en el mes de marzo de 2026, aunque no es una iniciativa novedosa, ya que en el pasado, países como Bolivia y Perú ya la habían presentado ante la comunidad internacional.

“Todos estamos de acuerdo en que hay que cambiar el paradigma frente a la hoja de coca y es construir un esquema que dirija los recursos a quienes lo necesitan y transformar el régimen global de droga (…) aquí realmente empieza un camino, pero esperamos que la ciencia sea la que determine cuál es el camino a trazar sobre la hoja de coca, en el cual, hoy Colombia propone que se excluya de la lista de sustancias dañinas”, expresó Sarabia a Caracol Radio.