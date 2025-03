La cobertura de electricidad llega al 95,9% en todo el territorio nacional

El Ministerio de Hidrocarburos y Energías reportó que la cobertura del servicio básico de electricidad en el país llegó a 95,9% al cierre de 2024.

El titular de la cartera de Estado, Alejandro Gallardo, informó que por año se incrementan unos 60 mil nuevos hogares con el servicio.

La autoridad señaló que la cobertura eléctrica en el área rural llegó a 86,5%, y a 99,3% en zonas urbanas.

“A nivel nacional tenemos un 95,9 por ciento de cobertura, prácticamente tenemos una cobertura casi general de lo que es el servicio de energía eléctrica cumpliendo el mandato constitucional de dotar este importante servicio a todos los bolivianos”, destacó en la rendición de cuentas de esta cartera de Estado.

Nuevos usuarios

Según los datos, los nuevos usuarios que se incorporaron en 2024 en las filiales y empresas de distribución de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) suman 46.672, y están distribuidos entre cinco empresas. Delapaz registró 19.703 nuevos usuarios; Elfec de Cochabamba, 17.359 usuarios; Deoruro registró 5.273; Delbeni, 1.191; y ENDE Matriz, en los departamentos, 3.146 nuevos usuarios.

“Esto nos permite también haber generado 1.217 kilómetros (km) de línea y una inversión de 461 millones de bolivianos, cambiando la vida de las personas y dotándoles, como lo dice nuestra Constitución Política del Estado, del servicio de energía eléctrica”, dijo Gallardo.

De acuerdo con información del Ministerio de Hidrocarburos, el promedio anual de nuevos hogares conectados a la red eléctrica alcanza hasta 60 mil.

El Gobierno impulsa programas para ampliar la cobertura en el país, entre ellos el Programa de Electrificación Rural II (PER II) ya ha concluido; el Programa de Electrificación Rural III (PER III), actualmente en ejecución con un financiamiento de $us 200 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el Proyecto Mejora del Acceso Sostenible a la Electricidad en Bolivia (IDTR III): en ejecución, con un aporte de $us 125 millones del Banco Mundial (BM).

El financiamiento del PER III y el IDTR III suma una inversión total de $us 325 millones, con la particularidad de no requerir contraparte local.

PROYECCIONES

Dentro PER III, se prevén aproximadamente 53 mil familias del área rural beneficiarias, entre los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro y Chuquisaca. En tanto, con el IDTR III se pretende llegar a 40 mil familias beneficiadas en Pando, Beni, Santa Cruz, Tarija y Potosí.

