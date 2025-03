La crisis energética disparó otra vez el dólar en Bolivia

Persisten las filas por carburantes en los surtidores. Luego que el Gobierno autorizara a YPFB acudir a la banca por la divisa americana para importar carburantes, la moneda americana superó la barrera de los 12 bolivianos. Las casas de cambio dicen no tenerla

Lejos de generar alivio y certidumbre, las medidas anunciadas por el presidente Luis Arce para mitigar la escasez de carburante en Bolivia, han provocado más filas en los surtidores, compras convulsivas en los mercados y nuevamente desestabilizó la compra y venta de dólares en el mercado informal.

Si bien ya no se hallan dólares con la cotización oficial del Banco Central de Bolivia (BCB), 6,9 bolivianos, desde hace un par de meses se mantenía entre 8 y 11 bolivianos. Sin embargo, desde este jueves 13 de marzo se disparó a 12,50 bolivianos y hasta 14 bolivianos, en algunas casas de cambio que se animaron a vender.

Problemas del Gobierno

Uno de los factores que recientemente ha agravado la crisis es la incapacidad de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para garantizar el abastecimiento de carburantes, lo que ha provocado filas en los surtidores y generado alarma en el sector productivo. La escasez de diésel y gasolina amenaza con encarecer más la canasta básica familiar en las próximas semanas, sumando más presión a la economía de los hogares bolivianos.

Para contrarrestar la situación, el presidente Luis Arce anunció 10 medidas económicas y autorizó a YPFB a gestionar dólares con la banca privada con el fin de importar combustible. Pero esta decisión ha tenido un efecto contraproducente, el dólar se disparó en el mercado paralelo, llegando a costar hasta 14 bolivianos, mientras que en ciudades como La Paz los cambistas han restringido la venta de la divisa, generando una ola especulativa.

La preocupación pasa, además, por ni siquiera las entidades financieras tienen dólares. Esto debido a que el BCB dejó de entregar la divisa americana desde abril de la gestión pasada, según confirmó la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban).

Las respuestas del Gobierno han sido calificadas de paliativas y cortoplacistas por distintos sectores económicos y productivos.

Surgen las críticas

El presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, responsabilizó a YPFB por este reciente caos financiero que se viene dando en el país, ya que al haber reconocido que no tiene capacidad de traer combustible, ha generado que se dupliquen las filas en los surtidores, y que se dispare el dólar en el mercado informal.

“Esto también ha impulsado a varias personas en el país, y con esto hay que tener cuidado, a realizar comprar compulsivas en los mercados por el temor a que se acaben los productos, que no lleguen por falta de carburantes, o que hayan bloqueos que impidan a que estos puedan llegar a los mercados”, refirió, a tiempo de advertir que también se han presentado casos esporádicos de gente que acudió a entidades financieras a retirar su dinero.

Ni apocalíptico ni extremista

Consultado si el actual escenario nacional puede derivar en un colapso financiero, Romero señaló que no se debe ser “apocalíptico ni extremista”, que si bien se atraviesa por un escenario difícil, esto dependerá de las acciones o inacciones que adopte el Gobierno, pero descartó un escenario de hiperinflación como en la década de 1980.

“Es un problema difícil, pero si logras resolver el tema, adquirir divisa americana, captar recursos y pagar paulatinamente hasta que lleguen los carburantes, se va a normalizar la provisión, se va a desinflar la situación y no va a haber algo peor. Pero si esto se prolonga dos semanas, un mes, ahí sí puede llegar una situación más crítica”, mencionó.

Romero enfatizó que la población puede aguantar que no haya dólares aunque afecte al comercio y genere inflación, pero el hecho que no haya carburantes es grave, ya que esto se necesita para producir y transportar. Y si los productos no llegan a los mercados, se encarecen.

“El problema urgente a resolver son los carburantes, luego se verá la inflación que va de la mano con el tema de los dólares. Si no se resuelve el tema de los carburantes en esta semana, la situación se va a complicar”, afirmó.

Cambiar el modelo económico

El analista económico, Jaime Dunn, considera que el problema económico que se tiene actualmente es típico de un Gobierno que se dedica a aumentar el consumo con una política económica expansiva y que incrementa el gasto público, lo que hizo que se dilapide la riqueza económica del país. Enfatizó que es necesario un cambio del modelo económico, para pasar de la redistribución de riqueza a otro que se enfoque en generarla.

Dunn refiere que frente a este escenario adverso, se debe promover la inversión privada, respetar la propiedad privada, fomentar el libre mercado y la seguridad jurídica.

Gobierno ve solución en los créditos externos

Créditos de hasta $us 175 millones ingresarían completos a la economía nacional, de ser aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, y ayudarían al flujo de divisas para la importación de combustibles, afirmó la ministra de la Presidencia María Nela Prada.

Se trata del Préstamo de Apoyo de Emergencia para la Respuesta a la Situación de Covid-19, del Jica, por $us 100 millones, y del contrato de Préstamo para el “Programa de Apoyo para la Gestión de Riesgos Ante Eventos Adversos del Clima para el Estado Plurinacional de Bolivia” por $us 75 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Estos son parte de los 16 por más de $us 1.600 millones bloqueados en su tratamiento y aprobación en la Asamblea Legislativa.