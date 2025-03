«La encontré sin vida en las celdas”, dijo la familiar de una detenida en Oruro

Familiares exigen una investigación profunda para saber que paso dentro de las celdas, donde aseguran que hubo irregularidades.

Un caso inquietante se registró en el departamento de Oruro, luego de que Cielo F., una mujer detenida por presunto robo, fuera hallada sin vida en una celda de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Su familia denuncia irregularidades y exige una investigación profunda para esclarecer lo sucedido.

Cielo F. ingresó a las celdas de la Felcc alrededor de las 20:00 horas, tras ser arrestada junto con su pareja en una acción directa de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP). Según los procedimientos estándar, a los detenidos se les retiran objetos personales como agujetas y cinturones para evitar autolesiones. Sin embargo, su familia sostiene que este protocolo no se cumplió, lo que ha levantado sospechas sobre la versión oficial de un aparente suicidio.

“La detuvieron en celdas, pero no le hicieron ni siquiera sacar sus agujetas. Cuando entré a verla la encontré ahorcada (…) Pedí ayuda al policía, me abrieron la celda y tuve que entrar, la alcé. Pedí su ayuda, solo me ayudaron a bajarla al suelo”, relató entre lágrimas la cuñada de la víctima, quien fue una de las primeras en verla.

El abogado de la familia expresó su preocupación por posibles irregularidades en el manejo del caso. “Cuando un detenido ingresa, se le quitan las agujetas de los tenis, cinturón, billeteras, celulares, para que no pueda atentar contra su vida. Acá me parece que hay un poco de negligencia de las autoridades”, afirmó.

La defensa legal de la familia ha solicitado una autopsia exhaustiva para determinar las verdaderas causas de la muerte. “Pedimos que el médico forense haga una revisión exhaustiva de todo el cuerpo, porque sorprende que por un delito de robo haya tomado la decisión de quitarse la vida. Requerimos ese informe de Cielo F.”, agregó el jurista.

El dolor de la familia se mezcló con la indignación cuando, al trasladar el cuerpo en la camioneta de homicidios y al ingresarlo a emergencias, los oficiales dejaron caer el cadáver. “Le decía ‘Cielo, levántate, les vine a recoger’ (…) No sé qué ha pasado en las celdas. Ella estaba colgada en las celdas”, relató su cuñada.