La juventud ya no es un «divino tesoro»: ¿qué pasa?

«Juventud, divino tesoro», dijo el aclamado poeta nicaragüense Rubén Darío para referirse a la que, en su opinión y la de muchos, es la mejor etapa de la vida, llena de sueños y oportunidades. Sin embargo, al parecer las cosas están cambiando para las nuevas generaciones.

El nivel de satisfacción y felicidad entre los adultos jóvenes ha descendido bruscamente en los últimos 10 años. Así lo revela un estudio publicado por la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos, que examinó las tendencias en el bienestar psicológico de personas en seis países de habla inglesa (Australia, Irlanda, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y EE.UU.).

Los académicos Jean Twenge y David Blanchflower, tras analizar varios conjuntos de microdatos en cada una de esas naciones, encontraron un deterioro de la salud mental «más fuerte» entre los menores de 25 años. «Esto es coherente con investigaciones anteriores sobre aumentos más pronunciados de la depresión y la mala salud mental entre los adolescentes y los adultos jóvenes», precisa la investigación.

Ese descenso en el bienestar psicológico está provocando una alteración en el patrón de la felicidad a lo largo de la vida, que se basa en la teoría de la curva en U, documentada en cientos de artículos. Esta establece que el ser humano comienza la vida con un alto grado de satisfacción, que disminuye gradualmente a partir de los 18 años hasta alcanzar su punto más bajo hacia los 40 años —en lo que se conoce como crisis de la mediana edad—, y vuelve a dispararse después de los 50.

«La forma de U en el bienestar por edad, que solía existir en estos países, ahora ha desaparecido, reemplazada por una crisis en el bienestar entre los jóvenes«, según los autores del estudio. Es decir, ahora la crisis de la mediana edad estaría ocurriendo en plena juventud, lo que pondría en evidencia que quienes atraviesan esa etapa están teniendo más dificultades que sus pares de generaciones anteriores. Al mismo tiempo, los expertos descubrieron que «ahora la felicidad aumenta de manera bastante constante con la edad». «En los últimos años, el deterioro del bienestar psicológico ha sido más débil entre los adultos mayores de 50 años», subraya el documento.

¿Qué ocurre?

Twenge y Blanchflower afirman que esta insatisfacción entre los jóvenes, y particularmente entre las mujeres jóvenes, durante la última década, coincide con el aumento del «uso de teléfonos inteligentes y redes sociales». La «disminución de la interacción social en persona», una tendencia que va en paralelo con el crecimiento del uso de Internet, estaría potenciando este fenómeno, ya que la forma en que los adultos jóvenes socializan y se comunican ha cambiado. «Los jóvenes se han vuelto aislados. No es tanto que la gente esté sentada hablando por teléfono, sino lo que no están haciendo. No salen tanto, no juegan con sus amigos, no interactúan con otros o no tienen tanto sexo», comentó Blanchflower al diario británico The Guardian.

Mayores dificultades económicas, inestabilidad laboral, e incluso el panorama político y social a nivel mundial, y hasta la crisis climática, también estarían jugando un papel clave en esta prematura ausencia de felicidad. Este colapso en el bienestar de los jóvenes podría tener enormes consecuencias sociales y económicas, advierte Blanchflower. «No creo que haya ninguna duda de que estamos ante una crisis mundial absoluta. Los jóvenes están sumidos en un profundo caos y en serios problemas».

Si bien los factores que alimentan la infelicidad juvenil parecen claros, los expertos no encuentran soluciones. El estudio indica que se deben seguir explorando las razones que puedan estar detrás. «La pregunta es qué podemos hacer al respecto. No lo sabemos […]. Siempre hemos pensado que a medida que la vida se vuelve más realista, la felicidad disminuye debido a las presiones, pero entonces te das cuenta de que la vida no es tan mala. Tenemos que replantearnos todo ese pensamiento», dice Blanchflower.