La NASA ofrece 3 millones de dólares a quienes logren eliminar la basura espacial

La Agencia norteamericana lanzó un concurso para quienes desarrollen tecnologías innovadoras para reciclar residuos en misiones futuras, un paso clave para la exploración lunar y la llegada a Marte

En un esfuerzo por abordar uno de los mayores retos de la exploración espacial, la NASA ha lanzado el LunaRecycle Challenge, un concurso que busca desarrollar tecnologías innovadoras para gestionar los desechos generados en misiones espaciales. Según informó la NASA, el objetivo principal es transformar los residuos sólidos inorgánicos en recursos útiles para los astronautas, un paso crucial para garantizar la sostenibilidad de futuras colonias en la Luna y misiones de larga duración. Este desafío, que ofrece un premio total de 3 millones de dólares, se enmarca dentro de los preparativos del programa Artemis, que busca establecer una presencia humana permanente en el satélite natural de la Tierra.

De acuerdo con la información publicada en la NASA, el concurso se llevará a cabo en dos fases y está diseñado para fomentar tanto la creatividad como la viabilidad técnica de las propuestas. La primera etapa, que culminará en marzo de 2025, se centrará en simulaciones y prototipos iniciales, mientras que la segunda fase, prevista para después de esa fecha, requerirá el desarrollo de prototipos funcionales. Este enfoque escalonado permitirá a los participantes avanzar desde ideas conceptuales hasta soluciones prácticas que puedan ser implementadas en entornos extremos como la superficie lunar.

El desafío de la sostenibilidad en la exploración espacial

El problema de los desechos no es exclusivo de la Tierra. Tal como detalló la NASA, cualquier misión espacial de larga duración enfrenta el desafío de gestionar los residuos generados por los astronautas, que incluyen envases de alimentos, ropa y materiales de experimentos científicos. En la Luna, donde no existen sistemas naturales para descomponer o procesar estos desechos, la necesidad de soluciones innovadoras se vuelve aún más urgente. Según explicó Amy Kaminski, ejecutiva del programa de premios y desafíos de la NASA, operar de manera sostenible es una prioridad para la agencia, no solo en el espacio, sino también en la Tierra.

El LunaRecycle Challenge busca abordar este problema desarrollando tecnologías que permitan reducir el volumen de los desechos y convertirlos en recursos útiles. Esto no solo optimizaría el uso de los materiales que los astronautas llevan consigo, sino que también reduciría la necesidad de transportar grandes cantidades de suministros desde la Tierra, un proceso costoso y logísticamente complejo. La NASA destacó que este enfoque es esencial para garantizar la viabilidad de misiones futuras, incluidas aquellas que podrían llevar a los humanos a Marte.

Detalles del concurso y sus fases

La competencia se dividirá en dos fases principales. En la primera etapa, los participantes podrán optar por dos categorías: el desarrollo de simulaciones virtuales, conocidas como “gemelos digitales”, que modelen sistemas de reciclaje en la Luna, o la creación de prototipos físicos que demuestren la viabilidad de estas tecnologías. Según informó la NASA, esta fase contará con un premio total de 1 millón de dólares, que se distribuirá entre las dos categorías. Los equipos tendrán hasta el 31 de marzo de 2025 para presentar sus propuestas, y los ganadores serán anunciados en mayo del mismo año.

Los proyectos seleccionados en la primera fase avanzarán a la segunda etapa, donde los equipos deberán desarrollar prototipos funcionales basados en sus diseños iniciales. Esta fase contará con un premio de 2 millones de dólares, lo que eleva el total del concurso a 3 millones. Según la NASA, este enfoque por fases no solo fomenta la innovación, sino que también asegura que las soluciones propuestas sean técnicamente viables y puedan ser implementadas en misiones reales.

Impacto en la Tierra y colaboración internacional

Aunque el foco principal del LunaRecycle Challenge es la exploración lunar, la NASA subrayó que las tecnologías desarrolladas en este contexto podrían tener aplicaciones significativas en la Tierra. Según explicó Kim Krome, gerente interina del programa de Desafíos del Centenario de la NASA, las innovaciones en reciclaje podrían ser adaptadas para mejorar la gestión de residuos en comunidades de todo el mundo, reduciendo la producción de desechos tóxicos y optimizando el uso de recursos.

La agencia también destacó la importancia de la colaboración internacional en este esfuerzo. Para gestionar el desafío, la NASA se ha asociado con la Universidad de Alabama y con AI Spacefactory, una empresa que previamente ganó un concurso de innovación de la agencia. Esta colaboración reúne a expertos del ámbito académico, la industria y la comunidad global, subrayando la necesidad de un enfoque multidisciplinario para resolver problemas complejos como la gestión de residuos en el espacio.

Preparativos para el futuro de la exploración espacial

El LunaRecycle Challenge forma parte de un esfuerzo más amplio de la NASA para desarrollar tecnologías avanzadas que respalden la exploración espacial a largo plazo. En julio de 2024, la Dirección de Misiones de Tecnología Espacial de la agencia publicó una lista de 187 áreas tecnológicas prioritarias, que incluyen la gestión de residuos, la manufactura avanzada y el desarrollo de hábitats sostenibles. Según la NASA, estas áreas son fundamentales para garantizar el éxito de futuras misiones, no solo en la Luna, sino también en Marte y otros destinos interplanetarios.

La agencia enfatizó que los astronautas deberán maximizar el uso de todos los recursos disponibles, incluida la basura que generen. Este enfoque no solo es crucial para la supervivencia en el espacio, sino que también refleja un cambio de paradigma en la manera en que concebimos la sostenibilidad. Como afirmó la NASA, el lema del desafío se basa en las tres R: reducir, reutilizar y reciclar, un principio que trasciende los límites planetarios y se aplica tanto en el espacio como en la Tierra.