La Paz: 23 comunidades con más de 600 familias indígenas de Pilón Lajas están inundadas desde hace 3 semanas

De todas las comunidades, 13 están totalmente aisladas sin que puedan recibir ayuda porque las fuerzas de los dos ríos impiden el acceso.

Cultivos totalmente inundados

Todas las comunidades del Territorio Comunitario de Origen (TCO) Pilón Lajas, norte del departamento de La Paz, permanecen inundadas desde hace más de tres semanas; existen más de 600 familias afectadas que piden la atención de las autoridades.

La presidenta del Concejo Regional Tsiman-Mosetén de la TCO Pilón Lajas, Magalí Tipuni, dijo a la ANF que la lluvia no paró toda la semana y la situación se agrava por las precipitaciones de las últimas tres semanas.

“Las riadas se han llevado nuestros caminos para poder auxiliar a nuestras comunidades. El río Beni está muy alto, estamos en inundaciones, en el río Quiquibey también. Entonces, nuestras comunidades están sobre las riberas de esos dos ríos”, detalló a este medio la representante de la TCO Pilón Lajas.

La comunaria informó que son 23 comunidades que integran la TCO que albergan a más de 600 familias. De todas las comunidades, 13 están totalmente aisladas sin que puedan recibir ayuda porque las fuerzas de los dos ríos impiden el acceso.

“No podemos llegar por el tema del río, que está sobre el río Beni y el río Quiquibey. Ahorita la inundación está grave, el río ha crecido más de lo normal. Entonces, las comunidades están totalmente aisladas. Aparte en estas comunidades no existe señal, no existe comunicación, no hay luz”, alertó Tipuni en contacto con este medio.

Los cultivos, el arroz, el maíz, el plátano, la yuca, los cítricos, cacao, yuca, entre otros, quedaron totalmente destruidos. Algunos habitantes lograron salir a pie de sus comunidades para buscar refugio en tierras altas, otras permanecen aisladas por las anegaciones.

La presidenta del Concejo Regional Tsiman-Mosetén de la TCO Pilón Lajas lamentó que las autoridades hasta ahora no atiendan el pedido de auxilio desde hace semanas.