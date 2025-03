La Paz: Los hinchas responden y ya se vendieron más de 7.000 localidades para el cotejo con Uruguay

Las tribunas del estadio de El Alto abarrotadas de gente en el partido con Colombia.

Fuente: Visión 360

Después de cambiar de proveedor como consecuencia de problemas técnicos con los que tropezó la empresa que debía encargarse de la comercialización de las entradas vía online a partir del viernes, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) empezó con la venta de los boletos el sábado por la noche (más de 24 horas después) para el partido del martes entre Bolivia y Uruguay y la respuesta de los hinchas hasta el mediodía de este domingo ha sido importante.

El cotejo por la jornada 14 de las eliminatorias sudamericanas se jugará el martes en el estadio Municipal de El Alto desde las 16.00.

La FBF anunció en sus redes sociales, cerca del mediodía de este domingo, que se han vendido más de 7.000 localidades, información que fue corroborada por Hillary Robles, quien es parte del departamento de Marketing de la FBF.

“Hemos tenido un problema con la anterior tiquetera y se ha tomado la decisión de cambiar de proveedor. Han sido varias horas de perjuicio, pero los hinchas, pese a las dificultades, están respondiendo mejor de lo que esperábamos y siguen apoyándonos. Hasta hace un momento se habían superado las 7.000 entradas vendidas y seguimos impulsando la venta”, declaró la funcionaria.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En los dos últimos partidos con Colombia y Paraguay, “hemos volteado la taquilla y ahora se viene otro cotejo de gran importancia para nuestra selección, que, como todos saben, se encuentra en zona de repechaje, y es necesario que ahora se vuelva a contar con el apoyo de la gente para tener un gran resultado”.

Informó que las entradas se pueden adquirir en la página oficial: https://fbftickets.com.bo

Varios reclamos llegaron hasta Sports 360 el viernes porque los interesados no pudieron comprar sus entradas como se había anunciado. “Mis hijos viven en Europa y quieren estar el martes, porque nunca vieron fútbol en Bolivia; pero lamentablemente la dirección que dieron no me permite adquirir los boletos”, comentó una señora.

Los precios

Las entradas más baratas tienen un costo de 85 bolivianos en las curvas (Zona 4). Para los otros sectores se ha establecido la siguiente escala de precios: Zona 1: cada entrada cuesta 275 bolivianos; Zona 2, 185; Zona 3, 125. Además, la FBF implementó una zona preferencial, en las dos rectas del escenario (parte alta), que tiene un valor de 420 bolivianos.

Los hinchas visitantes tendrán una ubicación específica y ese sector tendrá un costo de 275 bolivianos. El viernes se anunció que 17.500 localidades estarán a la venta.