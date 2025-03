La semana opositora: Los apoyos de Samuel y Tuto

El empresario y líder de Unidad Nacional Samuel Doria Medina, candidato a la presidencia desde 2005, ha trabajado consistentemente desde 2020 para llegar con opciones: ha hecho trabajo detallado en redes acercándose a los jóvenes y cultivando su perfil de “emprendedor”; ha armado un plan de gobierno muy centrado en las necesidades de cada territorio e invierte en difusión. Además, hasta ahora ha sumado aliados de más peso: Vicente Cuéllar, Andrea Barrientos, el bloque mirista y el MNR. El último en sumarse ha sido Luis Revilla, el exalcalde de La Paz que se declaró en la clandestinidad hace ya casi tres años y que sin embargo rompió el silencio en estos días.

Mientras, el expresidente Tuto Quiroga y candidato en 2005, 2014 y 2020 (aunque la retiró a última hora) ha concentrado su pre campaña en mostrar sus sólidos vínculos internacionales con figuras de la órbita liberal conservadora, sobre todo con el grupo de apoyo a la oposición venezolana que integra junto a Andrés Pastrana y otros expresidentes, además de sostener una agenda mediática para cuestionar al Gobierno. Por el momento ha sumado a las viejas glorias del ADN y a Branko Marinkovic, que lo considera el más liberal de entre los posibles. En algún momento los Demócratas de Rubén Costas también le han ofrecido apoyo, pero no han sido presentados oficialmente.

En este escenario, no se ha posicionado Carlos Mesa, aunque algunos de sus diputados sí han ido tomando posición, sobre todo con Doria Medina, y sobre todo, Luis Fernando Camacho, que ha decidido no influir en el levantamiento de datos y no inclinarse por ninguno de los candidatos.

