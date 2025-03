La UTO desvincula apoyo político tras compromisos de Martínez con Evo Morales

La Universidad Técnica de Oruro desvirtúa vínculos políticos luego de que el decano Gino Martínez se reuniera con el exmandatario Morales, asegurando que sus opiniones son personales.

Desde la Universidad Técnica de Oruro (UTO), se ha desvinculado cualquier relación con partidos políticos en relación a la visita que realizó el decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales (Fdcps), Gino Martínez, al exmandatario Evo Morales.

El pasado fin de semana, Martínez, junto a un grupo de estudiantes de Derecho, viajó hasta Lauca Ñ y expresó su apoyo a Evo Morales. Sin embargo, las autoridades de la UTO aclararon que la institución no debe ser politizada.

Declaraciones del rector

El rector de la UTO, Augusto Medinaceli, destacó que “la universidad en su conjunto boliviana tiene la democracia correspondiente. Cada docente, estudiante y administrativo puede señalar y dar el apoyo a quien quiera. La UTO no ha definido un marco político todavía y creo que es una tarea de mucho cuidado”.

Medinaceli también enfatizó que, aunque el decano mencionó que iba en representación de la UTO, esto no es correcto y se refiere a una postura personal.

Postura del decano

En el discurso que pronunció Martínez, se le escucha afirmar que como “docentes y estudiantes de la UTO” brindan su apoyo a Morales. Sin embargo, en una aclaración posterior, el decano afirmó que su postura era personal y no institucional.

“Hemos dicho porque yo soy docente, no he ido en representación de la UTO ni de la Fdcps. He ido como persona, respondiendo a un frente político que trabaja en la universidad y es parte del centro de estudiantes y directivas. Por lo tanto, nosotros estamos presentes en toda actividad política”, argumentó Martínez.

Reacciones en redes sociales

Estas declaraciones generaron reacciones en redes sociales. Ayer, desde la UTO, se negó que la institución tenga una posición política de ninguna naturaleza, y se emitió un pronunciamiento de aclaración.

Desde la Federación de Docentes de la UTO (Feduto), se argumentó que cada persona tiene el derecho de decidir políticamente. Sin embargo, se cuestionó el uso del nombre de la casa de estudios superiores en este contexto.