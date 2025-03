Las represas comienzan a rebalsar, pero no representan peligro, según la Alcaldía de La Paz

Fuente: La Razón

De acuerdo con el reporte del gobierno municipal de La Paz, las represas de agua comenzaron a rebalsar debido a las lluvias registradas en los últimos días. Sin embargo, la institución municipal afirma que no representan un peligro para la población.

La tarde de este viernes, el alcalde de La Paz, Iván Arias, informó que la situación está bajo control y se mantiene un monitoreo constante.

La autoridad llamó a la calma a los ciudadanos. “Tendremos agua en buena cantidad, no vamos a tener problemas de escasez de agua. Ahora no alarmemos a la gente porque toda el agua está fluyendo y va a seguir fluyendo con la normalidad que ha estado. Desde hace más o menos 10 días las represas están botando agua, pero fluyen con normalidad”, afirmó Arias.

El pasado 25 de febrero, Arias y el director de Vulnerabilidades, Andrés Anagua, inspeccionaron junto a un equipo técnico las represas de Hampaturi Alto e Incachaca.

Se verificó que los sistemas de prevención implementados en la época de estiaje están funcionando correctamente. “El caudal excedente que tenemos de la represa es entre 1.4 y 1.7 metros cúbicos por segundo”, detalló Anagua, quien enfatizó en la efectividad de los trabajos de mitigación.

Arias aseguró que no hay riesgo de desbordes en los ríos y que el municipio cuenta con maquinaria pesada para encauzarlas. “El agua está fluyendo, no hay gran problema, pero por supuesto, si llueve cada vez más y no tenemos diésel, ahí lanzaremos la alerta”, sostuvo.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y, en caso de emergencia, comunicarse con la Red 114, disponible las 24 horas del día.