Leigue exhorta a los precandidatos a pensar seriamente en la unidad, si de verdad quieren salir adelante

Advirtió que, si los votos se dispersan, el país enfrentará más problemas sociales y económicos.

Leigue afirmó que Bolivia atraviesa un ambiente «malo y muy tenso» debido a la crisis actual, con calles bloqueadas, filas para conseguir combustible, hospitales cerrados, falta de empleo y familias preocupadas por su futuro.

Sin mencionar directamente a Cuba o Venezuela, el prelado recordó que se ha escuchado sobre realidades de otros países donde ocurren situaciones similares a las que vive Bolivia. Dijo que esta situación ha llevado a muchas personas a emigrar porque no hay ambiente para vivir. “Pero ¿quién iba a pensar que nuestro país también llegaría hasta ahí? A lo mejor este es el inicio de todo lo que hemos escuchado afuera. ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos de todo esto? Para algunos, estamos bien, no pasa nada y todo está normal, pero al final no se ve el resultado”, reflexionó.

Pidió a los bolivianos no evadir la realidad, sino afrontarla, recordando que la decisión de buscar mejores días está en sus manos. “Llamamos a todos los candidatos, precandidatos a que, si realmente piensan en nuestro país por mejores días, traten de vivir eso que dicen: ‘Queremos la unidad, buscamos la unidad, queremos mejores días’. La oportunidad es ahora. ¿Por qué dispersar el voto al final? ¿Para después empantanarnos? ¿Para después traer más problemas todavía? Porque si al final el voto no da para que un candidato salga ganador, esto se va a volver más problema todavía. ¿Por qué no piensan de verdad para que todos salgamos adelante?”, expresó en su homilía.

El arzobispo insistió en que la unidad debe demostrarse con hechos y no solo con palabras. “Creo que este es el momento para pensarlo. Estamos en un momento muy difícil y es aquí donde se deben hacer las cosas reales. Si de verdad se quiere salir adelante, ¿por qué no buscan de esa manera la unidad?”.

Asimismo, instó a evaluar cuidadosamente a los candidatos con mayores capacidades para sacar adelante al país. “Creo que este es el tiempo para eso; tiempo de Cuaresma para mirar nuestra realidad, para mirar a todas las personas que tienen buenas intenciones de sacar este país adelante, pero al final la decisión está en nosotros, está en nosotros”, reiteró.

Leigue también llamó a la ciudadanía a reflexionar sobre la oportunidad que se avecina con las elecciones. “Arriba hay unos cuántos y la gran mayoría está abajo, que somos nosotros, el pueblo, buscando también una salida. Tenemos una gran oportunidad porque estamos a unos meses de poder buscar una salida a este problema que tenemos. ‘Pensémoslo bien’”, manifestó.

Finalmente, pidió escuchar a los precandidatos y a todas las personas con buenas intenciones, pero también exigir acciones concretas. “No nos quedemos con buenas intenciones. Tenemos que ver hechos concretos. Si de verdad se quiere salir adelante, que busquen la unidad y a eso nos inviten a todos”, concluyó.